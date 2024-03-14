Кожа, как у бабочки: 11-летнюю девочку из Днепра с редкой болезнью спасают в Киеве

11-летняя Мария болеет редким заболеванием, из-за которого на ее теле возникают болезненные раны.

Историю девочки рассказали на Facebook-странице Национальной детской специализированной больницы Охматдет.

Марие из Днепра всего 11 лет. С детства она живет в больницах из-за редкого заболевания — буллезного эпидермолиза. Кожа детей, имеющих этот диагноз, чрезвычайно уязвима и склонна к образованию открытых утро и волдырей почти при небольшом давлении или трении. Их иногда называют «дети-бабочки».

За свои 11 лет Мария перенесла не одну операцию и множество перевязок. Сейчас она лечится в отделении пластически-реконструктивной микрохирургии.

Мама девочки Наталья не способна сдержать слезы, рассказывая о болезни своего ребенка, говорят врачи. Однако дочь ободряет ее объятиями. Девочка обожает рисовать и мечтает поскорее вернуться домой.

Специалисты Охматдет уже в течение 10 лет успешно лечат детей с этим редким заболеванием.

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