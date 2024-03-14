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  • Шкіра, як у метелика: 11-річну дівчинку з Дніпра з рідкісною хворобою рятують в Києві

Шкіра, як у метелика: 11-річну дівчинку з Дніпра з рідкісною хворобою рятують в Києві

Сьогодні 17:59
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11-річна Марія хворіє на рідкісне захворювання, через яке на її тілі виникають болючі рани.

Новости Днепра про Шкіра, як у метелика: 11-річну дівчинку з Дніпра з рідкісною хворобою рятують в Києві

Історію дівчинки розповіли на Facebook-сторінці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит. 

Марійці з Дніпра всього 11 років. Змалечку вона живе у лікарнях через рідкісне захворювання — бульозний епідермоліз. Шкіра дітей, які хворіють на нього, надзвичайно вразлива і схильна до утворення відкритих ранок і пухирів майже при невеликому тиску або терті. Їх іноді називають “діти-метелики”.

За свої 11 років Марія перенесла не одну операцію та велику кількість перевʼязок. Наразі вона лікується у відділенні пластично-реконструктивної мікрохірургії.

Мама дівчинки Наталя не здатна стримати сльози, розповідаючи про хворобу своєї дитини, кажуть лікарі. Однак донька підбадьорює її обіймами. Дівчинка обожнює малювати й мріє якмога швидше повернутися додому.

Спеціалісти Охматдиту вже протягом 10 років успішно лікують дітей з цим рідкісним захворюванням.

Новости Днепра про Шкіра, як у метелика: 11-річну дівчинку з Дніпра з рідкісною хворобою рятують в Києві

Новости Днепра про Шкіра, як у метелика: 11-річну дівчинку з Дніпра з рідкісною хворобою рятують в Києві

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Новости Днепра про Шкіра, як у метелика: 11-річну дівчинку з Дніпра з рідкісною хворобою рятують в КиєвіУкраїнська Новости Днепра про Шкіра, як у метелика: 11-річну дівчинку з Дніпра з рідкісною хворобою рятують в КиєвіРусский

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