Кормила террористов: на Днепропетровщине разоблачили компанию, которая финансировала так называемую «ДНР»

Об этом говорится в сообщении СБУ.
Так, одна из продовольственных компаний, которая базируется на Днепропетровщине, имела филиал на оккупированных территориях Донецкой области. Отмечается, что фирма платила налоги террористам так называемой ДНР.
В частности, владельцы фирмы отчисляли часть денег в фонд террориста Пушилина. По сути, за эти деньги кормили русских солдат. По предварительным подсчетам, компания заплатила «налоги» более чем на 4 миллиона гривен.
Организовал незаконную деятельность владелец компании, которую создали еще в нулевых Донецкой области. Предприятие продавало оптовые товары в разных уголках Украины. Однако после оккупации Донецка в 2014 году часть активов осталась на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Другая часть бизнеса перебралась на неоккупированные территории Донецкой области и Днепропетровщину.
Во время обысков по адресам складских и офисных помещений компании на Днепропетровщине, а также дома в фигурантов нашли черновую документацию и другие доказательства незаконной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении о подозрении топменеджерам корпорации и избрании для них меры пресечения.
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