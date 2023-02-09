Годувала терористів: на Дніпропетровщині викрили компанію, яка фінансувала так звану “ДНР”

На Дніпропетровщині СБУ викрила продовольчу компанію, яка фінансувала так звану "ДНР"

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Так, одна із продовольчих компаній, яка базується на Дніпропетровщині, мала філію на окупованих територіях Донеччини. Зазначається, що фірма платила податки терористам так званої ДНР.

Зокрема, власники фірми відраховували частину грошей в фонд терориста Пушиліна. По суті, за ці гроші годували російських солдат. За попередніми підрахунками, компанія заплатила “податків” на понад 4 мільйони гривень.

Організував незаконну діяльність власник компанії, яку створили ще в нульових на Донеччині. Підприємство продавало оптові товари у різних куточках України. Проте після окупації Донецька в 2014 році, частина активів залишилась на непідконтрольних Україні територіях Донеччини. Інша частина бізнесу перебралася на неокуповані території Донецької області та на Дніпропетровщину.

Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині, а також у помешканнях фігурантів знайшли чорнову документацію та інші докази незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 110-2 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу.

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