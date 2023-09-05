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Кому в Днепре могут повторно вручить повестки в 2023 году: причины

Сегодня 17:15
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Часть военнообязанных жителей Днепра может получить повестку повторно. Это законно и коснется только некоторых категорий граждан.
Новости Днепра про Кому в Днепре могут повторно вручить повестки в 2023 году: причины

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В чем причина и кому ее пришлют второй раз – узнавали журналисты dnepr.info.

Повестки повторно могут получить те, кто получил отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья. Решение ВЛК о состоянии здоровья военнообязанного действительно год, поэтому тем, кто в прошлом году проходил осмотр нужно будет снова проходить военное-лечебную комиссию и получать новое решение о пригодности к службе.

Отсрочка от мобилизации по причине обучения также дается на год. Поэтому студентам нужно снова явиться в военкомат и показать справку с места учебы. Также наведаться в военкомат нужно будет и тем, кто поступил в вузы.

Бронь сотрудника от предприятия действительна на протяжении полугода, поэтому такие люди также могут снова получить повестку для уточнения данных. Перед посещением военкомата необходимо уточнить на предприятии продлена ли бронь и захватить с собой подтверждающие документы.

Повестки могут вручать повторно для проверки учетных данных, брони, обстоятельств отсрочки – речь идет о наличии родственников за которыми необходим уход и несовершеннолетних детей, если их воспитывает только военнообязанный, а также в случае, если жена военнообязанного уже служит в ВСУ.

Как должна выглядеть повестка

В документе должно быть правильно написаны фамилия, имя и отчество военнообязанного, адрес места регистрации или фактического проживания. На повестке должен быть указан номер и дата, когда необходимо явится в военкомат для проверки данных и когда она была выдана. Также обязательно на повестке должна быть указана должность руководителя терцентра комплектования, исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета, подпись выдавшего повестку, дата ее выдачи и «мокрая» печать. Только в таком случае она считается законной.

Также в территориальный центр комплектования нужно являться добровольно в случае смены места жительства – это необходимо для того, чтобы обновить информацию о военнообязанном в самом центре комплектования.

 

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