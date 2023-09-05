Кому у Дніпрі можуть повторно вручити повістки у 2023 році: причини

Частина військовозобов'язаних жителів Дніпра може отримати повістку повторно. Це законно і торкнеться лише деяких категорій громадян.

У чому причина і кому її надішлють вдруге – дізнавалися журналісти dnepr.info.

Повістку можуть отримати ті, хто отримав відстрочку від мобілізації за станом здоров’я. Рішення ВЛК про стан здоров’я військовозобов’язаного дійсне рік, тому тим, хто минулого року проходив огляд, потрібно буде знову проходити військово-лікувальну комісію та отримувати нове рішення про те чи придатний він до служби.

Відстрочка від мобілізації через навчання також дається на рік. Тому студентам треба знову з’явитися у військкомат та показати довідку з місця навчання. Також навідатися у військкомат потрібно буде і тим, хто вступив до вишів.

Бронь співробітника від підприємства дійсна протягом півроку, тому такі люди також можуть знову отримати повістку для уточнення даних. Перед відвідуванням військкомату необхідно уточнити на підприємстві, чи продовжено бронь і захопити з собою підтверджуючі документи.

Повістку можуть вручати повторно для перевірки облікових даних, броні, обставин відстрочки – йдеться про наявність родичів, за якими необхідний догляд і неповнолітніх дітей, якщо їх виховує один батько, а також у разі, якщо дружина військовозобов’язаного вже служить у ЗСУ.

Як має виглядати повістка

У документі має бути правильно написано прізвище, ім’я та по батькові військовозобов’язаного, адресу місця реєстрації або фактичного проживання. На порядку денному має бути зазначений номер і дата, коли необхідно з’явиться у військкомат для перевірки даних і коли її видали. Також обов’язково на порядку денному має бути зазначена посада керівника терцентру комплектування, виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, підпис видавого порядку денного, дата його видачі та «мокра» печатка. Лише у такому разі вона вважається законною.

Також у територіальний центр комплектування потрібно бути добровільно у разі зміни місця проживання – це необхідно для того, щоб оновити інформацію про військовозобов’язаний у самому центрі комплектування.

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