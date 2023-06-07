Кому повезло: в Днепре коммунальщики вернули воду жителям нескольких улиц

ДТЭК возобновила электропитание теплораспределительного пункта (ТРП) на ул. Старочумацкой, водоснабжение восстановлено по следующим адресам:
После завершения работ на внутридомовых сетях по ул. Мандрыковской, 220, восстановлено водоснабжение на ул. Мандрыковской, 220, 222.
Бригады КП «Днепрводоканал» завершили работы в пос. Новоалександровка на ул. Профсоюзная, 9. Водоснабжение восстановлено по всей улице.
Коммунальщики продолжают работать в пос. Слобожанское на ул. Строителей, 22. В этой связи прекращено водоснабжение по всему поселку Слобожанское. Подачу воды возобновят после завершения работ.
Напоминаем, если у Вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Также заявки по проблемам с тепло- или водоснабжением можно оставлять по номерам Штаба взаимопомощи Громадської ради (с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов):
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