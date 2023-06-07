Кому повезло: в Днепре коммунальщики вернули воду жителям нескольких улиц

В Днепре жителям нескольких улиц вернули водоснабжение 7 июня.

ДТЭК возобновила электропитание теплораспределительного пункта (ТРП) на ул. Старочумацкой, водоснабжение восстановлено по следующим адресам:

ул. Старочумацкая, 78-84;

ул. Янтарная, 71-83;

ул. Холодильная, 55-61.

После завершения работ на внутридомовых сетях по ул. Мандрыковской, 220, восстановлено водоснабжение на ул. Мандрыковской, 220, 222.

Бригады КП «Днепрводоканал» завершили работы в пос. Новоалександровка на ул. Профсоюзная, 9. Водоснабжение восстановлено по всей улице.

Коммунальщики продолжают работать в пос. Слобожанское на ул. Строителей, 22. В этой связи прекращено водоснабжение по всему поселку Слобожанское. Подачу воды возобновят после завершения работ.

Напоминаем, если у Вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Также заявки по проблемам с тепло- или водоснабжением можно оставлять по номерам Штаба взаимопомощи Громадської ради (с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов):

(095) 816-39-11

(093) 261-32-25

(063) 402-79-56

(063) 681-61-82

(068) 638-28-48

Читайте также:

Українська Русский

Автор: