На полтора месяца перекроют одну из улиц в центре Днепра: детали

В Днепре перекроют улицу в центре города.

Об этом говорится в проекте распоряжения на сайте Днепровского горсовета.

В тексте говорится, что в Днепре планируют перекрыть проезжую часть и тротуары на улице Ламаной. Причина – проведение работ по прокладке сетей водоснабжения, водоотвода и ливневой канализации.

Перекроют часть дороги в районе дома №18. По плану работы должны начаться 15 июля и завершиться к 1 сентября.

Рядом с местом проведения работ должны установить ограждения и предупреждающие знаки. Кроме того, продумать схему объезда для машин и организовать безопасное движение для пешеходов.

После завершения ремонта должны возобновить дорожное покрытие и убрать ограждение. Заметим, что документ еще не подписан городским головой, поэтому могут быть изменения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре планируют перекрыть некоторые перекрестки на проспекте Мира.

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