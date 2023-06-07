На полтора месяца перекроют одну из улиц в центре Днепра: детали

Об этом говорится в проекте распоряжения на сайте Днепровского горсовета.
В тексте говорится, что в Днепре планируют перекрыть проезжую часть и тротуары на улице Ламаной. Причина – проведение работ по прокладке сетей водоснабжения, водоотвода и ливневой канализации.
Перекроют часть дороги в районе дома №18. По плану работы должны начаться 15 июля и завершиться к 1 сентября.
Рядом с местом проведения работ должны установить ограждения и предупреждающие знаки. Кроме того, продумать схему объезда для машин и организовать безопасное движение для пешеходов.
После завершения ремонта должны возобновить дорожное покрытие и убрать ограждение. Заметим, что документ еще не подписан городским головой, поэтому могут быть изменения.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре планируют перекрыть некоторые перекрестки на проспекте Мира.
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