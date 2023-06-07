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  • Кому повезло: у Дніпрі комунальники повернули воду мешканцям кількох вулиць

Кому повезло: у Дніпрі комунальники повернули воду мешканцям кількох вулиць

Сьогодні 21:15
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У Дніпрі мешканцям кількох вулиць повернули водопостачання 7 червня.

Новости Днепра про Кому повезло: у Дніпрі комунальники повернули воду мешканцям кількох вулиць

ДТЕК відновила електроживлення тепло-розподільчому пункту (ТРП) на вул. Старочумацькій, водопостачання  відновлено за наступними адресами:

  • вул. Старочумацька, 78-84; 
  • вул. Янтарна, 71-83;
  • вул. Холодильна, 55-61.

Після завершення робіт на внутрішньобудинкових мережах на вул. Мандриківській, 220, відновлено водопостачання на вул. Мандриківській, 220, 222.

Бригади КП “Дніпроводоканал” завершили роботи у сел. Новоолександрівка на вул. Профспілкова 9. Водопостачання відновлено по всій вулиці.

Комунальники продовжують працювати у сел. Слобожанське на вул. Будівельників, 22. У зв’язку з цим припинено водопостачання по всьому селищу Слобожанське. Подачу води відновлять по завершенню робіт.

Нагадуємо, якщо у Вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12   
  • (095) 732-12-12   
  • (096) 732-12-12   
  • (073) 732-12-12

Також заявки щодо проблем з тепло- чи водопостачанням можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради (з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години):

  • (095) 816-39-11
  • (093) 261-32-25
  • (063) 402-79-56
  • (063) 681-61-82
  • (068) 638-28-48

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