Кому повезло: у Дніпрі комунальники повернули воду мешканцям кількох вулиць

ДТЕК відновила електроживлення тепло-розподільчому пункту (ТРП) на вул. Старочумацькій, водопостачання відновлено за наступними адресами:
Після завершення робіт на внутрішньобудинкових мережах на вул. Мандриківській, 220, відновлено водопостачання на вул. Мандриківській, 220, 222.
Бригади КП “Дніпроводоканал” завершили роботи у сел. Новоолександрівка на вул. Профспілкова 9. Водопостачання відновлено по всій вулиці.
Комунальники продовжують працювати у сел. Слобожанське на вул. Будівельників, 22. У зв’язку з цим припинено водопостачання по всьому селищу Слобожанське. Подачу води відновлять по завершенню робіт.
Нагадуємо, якщо у Вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Також заявки щодо проблем з тепло- чи водопостачанням можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради (з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години):
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