Кому повезло: у Дніпрі комунальники повернули воду мешканцям кількох вулиць

У Дніпрі мешканцям кількох вулиць повернули водопостачання 7 червня.

ДТЕК відновила електроживлення тепло-розподільчому пункту (ТРП) на вул. Старочумацькій, водопостачання відновлено за наступними адресами:

вул. Старочумацька, 78-84;

вул. Янтарна, 71-83;

вул. Холодильна, 55-61.

Після завершення робіт на внутрішньобудинкових мережах на вул. Мандриківській, 220, відновлено водопостачання на вул. Мандриківській, 220, 222.

Бригади КП “Дніпроводоканал” завершили роботи у сел. Новоолександрівка на вул. Профспілкова 9. Водопостачання відновлено по всій вулиці.

Комунальники продовжують працювати у сел. Слобожанське на вул. Будівельників, 22. У зв’язку з цим припинено водопостачання по всьому селищу Слобожанське. Подачу води відновлять по завершенню робіт.

Нагадуємо, якщо у Вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Також заявки щодо проблем з тепло- чи водопостачанням можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради (з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години):

(095) 816-39-11

(093) 261-32-25

(063) 402-79-56

(063) 681-61-82

(068) 638-28-48

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