В селах на Днепропетровщине массово мрет рыба: какими будут убытки

На Днепропетровщине, а также в Херсонской и Запорожье начался массовый мор рыбы из-за обмеления водоемов.
В Минагрополитики оценили последствия и ущерб от гибели всех водных биоресурсов в результате подрыва Каховской ГЭС. По данным министерства, они могут составить до 10,5 млрд. грн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн», — говорится в сообщении.
Сейчас на обмелевших водоемах гибнут взрослые и молодые особи. Только закончился нерест, поэтому икра, которую отложили рыбы, тоже высохнет.
Вынесенная потоком воды фауна водохранилища впоследствии тоже погибнет, ведь через некоторое время вода на затопленных участках спадет. Угроза есть также для Черного моря, куда снесет все отходы и мертвую рыбу, а морские жители могут погибнуть от наплыва пресной воды.
Специалисты утверждают, что последствия мы будем выгребать еще несколько лет, ведь даже если Каховское водохранилище удастся заполнить в ближайшее время, то восстановить уничтоженные биоресурсы сразу не получится.
По данным Минагрополитики, некоторые поля на Днепропетровщине могут оказаться непригодными к выращиванию агропродукции. Причина – уничтожение систем сращивания полей, без которых земля превратится в пустыню.
В 2023 году на правом берегу Днепра работают 13 оросительных систем. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях.
Однако в министерстве отметили, что это предварительные оценки. Реальные масштабы последствий мы узнаем только после того, как уровень воды стабилизируется.
Напомним, ранее мы писали, что в селе Марьянка зафиксировали массовый мор рыбы.
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