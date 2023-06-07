В селах на Днепропетровщине массово мрет рыба: какими будут убытки

В профильном министерстве назвали предварительные цифры ущерба, который понесет отрасль рыболовства из-за разрушения Каховской ГЭС и обмеления водоемов

Сейчас на обмелевших водоемах гибнут взрослые и молодые особи. Только закончился нерест, поэтому икра, которую отложили рыбы, тоже высохнет.

В результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн», — говорится в сообщении.

В Минагрополитики оценили последствия и ущерб от гибели всех водных биоресурсов в результате подрыва Каховской ГЭС. По данным министерства, они могут составить до 10,5 млрд. грн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На Днепропетровщине, а также в Херсонской и Запорожье начался массовый мор рыбы из-за обмеления водоемов.

Вынесенная потоком воды фауна водохранилища впоследствии тоже погибнет, ведь через некоторое время вода на затопленных участках спадет. Угроза есть также для Черного моря, куда снесет все отходы и мертвую рыбу, а морские жители могут погибнуть от наплыва пресной воды.

Специалисты утверждают, что последствия мы будем выгребать еще несколько лет, ведь даже если Каховское водохранилище удастся заполнить в ближайшее время, то восстановить уничтоженные биоресурсы сразу не получится.

Поля превратятся в пустыни

По данным Минагрополитики, некоторые поля на Днепропетровщине могут оказаться непригодными к выращиванию агропродукции. Причина – уничтожение систем сращивания полей, без которых земля превратится в пустыню.

В 2023 году на правом берегу Днепра работают 13 оросительных систем. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях.

Однако в министерстве отметили, что это предварительные оценки. Реальные масштабы последствий мы узнаем только после того, как уровень воды стабилизируется.

Напомним, ранее мы писали, что в селе Марьянка зафиксировали массовый мор рыбы.