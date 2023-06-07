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В Днепре на Грушевского мужчина попал под колеса Skoda: ему раздавило голову

Сегодня 14:59
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Сегодня, 7 июня, на улице Грушевского в Днепре произошла смертельная авария.

Новости Днепра про В Днепре на Грушевского мужчина попал под колеса Skoda: ему раздавило голову

Там около 12:30 вблизи перекрестка с улицей Светлова мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса Skoda Rapid.

Об этом сообщает «Информатор».

От полученных травм пешеход скончался на месте. Предварительно, ему раздавило голову.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про В Днепре на Грушевского мужчина попал под колеса Skoda: ему раздавило голову

Новости Днепра про В Днепре на Грушевского мужчина попал под колеса Skoda: ему раздавило голову

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы Daewoo сбил пешехода: разыскивают свидетелей.

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Новости Днепра про В Днепре на Грушевского мужчина попал под колеса Skoda: ему раздавило головуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Грушевского мужчина попал под колеса Skoda: ему раздавило головуРусский

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