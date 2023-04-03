Комендантский час на Днепропетровщине никто не отменял: нарушителей ждет наказание

Жителей Зеленодольска в Днепропетровской области призывают более внимательное соблюдение комендантского часа. Причина – постоянные нарушения правил горожанами. Поэтому местные власти решили привлекать нарушителей к ответственности. Уже больше года на территории Украины и Днепропетровской области соответственно, действует комендантский час. Время выхода на улицу граждан ограничено с целью защиты их жизни и сохранения порядка. Местные власти могут корректировать время комендантского часа и внедрять некоторые правила, касающиеся специфики города или села.

Об этом сообщают в телеграм канале Зеленодольськой городской териториальной.

Уже больше года на территории Украины и Днепропетровской области соответственно, действует комендантский час. Время выхода на улицу граждан ограничивают с целью защиты их жизни и сохранения порядка. Местные власти могут корректировать время комендантского часа и внедрять некоторые правила, касающиеся специфики города или села. Зеленодольцы предупредили об ответственности за несоблюдение комендантского часа через телеграмм-канал.

Из-за многочисленных случаев нарушений общественного порядка с сегодняшнего дня будут приниматься меры по контролю за соблюдением требований комендантского часа для обеспечения соблюдения правопорядка на территории Зеленодольского городского территориального общества.

Нарушители требований комендантского часа будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству- написали в посту.

Iz-za mnogochislennykh sluchayev

Напомним, во время комендантского часа категорически запрещается:

-находиться на улице, в общественных местах.

-передвигаться пешком и любым транспортом без спецпропуска.

Важно: Соблюдай правила светомаскировки (выключай свет в домах и на улице, зашторивай окна).

Лица, находящиеся на улице в запрещенное время, могут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.

Не пренебрегай собственной безопасностью и соблюдай правила комендантского часа. Мы должны беречь свою жизнь, чтобы победить в войне!

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