Комендантский час на Днепропетровщине никто не отменял: нарушителей ждет наказание

Об этом сообщают в телеграм канале Зеленодольськой городской териториальной.
Уже больше года на территории Украины и Днепропетровской области соответственно, действует комендантский час. Время выхода на улицу граждан ограничивают с целью защиты их жизни и сохранения порядка. Местные власти могут корректировать время комендантского часа и внедрять некоторые правила, касающиеся специфики города или села. Зеленодольцы предупредили об ответственности за несоблюдение комендантского часа через телеграмм-канал.
Из-за многочисленных случаев нарушений общественного порядка с сегодняшнего дня будут приниматься меры по контролю за соблюдением требований комендантского часа для обеспечения соблюдения правопорядка на территории Зеленодольского городского территориального общества.
Нарушители требований комендантского часа будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству- написали в посту.
Iz-za mnogochislennykh sluchayev
Напомним, во время комендантского часа категорически запрещается:
-находиться на улице, в общественных местах.
-передвигаться пешком и любым транспортом без спецпропуска.
Важно: Соблюдай правила светомаскировки (выключай свет в домах и на улице, зашторивай окна).
Лица, находящиеся на улице в запрещенное время, могут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.
Не пренебрегай собственной безопасностью и соблюдай правила комендантского часа. Мы должны беречь свою жизнь, чтобы победить в войне!
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