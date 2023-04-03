Комендантську годину на Дніпропетровщині ніхто не відміняв: на порушників чекає покарання

Мешканців Зеленодольську у Дніпропетровській області закликають до більш уважного дотримання комендантської години. Причина - постійні порушення правил городянами. Тож, місцева влада вирішила притягувати порушників до відповідальності.

Про це повідомляють у телеграм каналв Зеленодольської міської територіальної громади.

Вже більш року на території України й в Дніпропетровській області відповідно, діє комендантська година. Час виходу на вулицю громадян обмежено з метою захисту їхнього життя й для збереження порядку. Місцеві влади можуть корегувати час комендантської години й впроваджувати деякі правила, стосовно специфіки міста, або села. Зеленодольців попередили про відповідальність за недотримання комендантської години через телеграм-канал.

Через чисельні випадки порушень громадського порядку, від сьогодні вживатимуться заходи щодо контролю за дотриманням вимог комендантської години задля забезпечення дотримання правопорядку на території Зеленодольської міської територіальної громади.

Порушників вимог комендантської години буде притягнуто до відповідальності згідно чинного законодавства- написали у пості.

Нагадаємо, під час комендантської години категорично забороняється:

-Перебувати на вулиці, в громадських місцях.

-Пересуватися пішки та будь-яким транспортом без спецперепустки.

Важливо: Дотримуйся правил світломаскування (вимикай світло в будинках та на вулиці, зашторюй вікна).

Особи, які перебувають на вулиці в заборонений час, можуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп.

Не нехтуй власною безпекою та дотримуйся правил комендантської години. Ми маємо берегти своє життя, щоб перемогти у війні!

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