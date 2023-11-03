Кого в Днепре могут оштрафовать за неубранные листья и мусор

Штраф составляет от 340 до 1700 гривен.

В Днепре инспекция по благоустройству проверяет, убирают ли предприниматели прилегающую к их бизнесу территорию.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Если инспектор выявляет существенные нарушения, то он составляет админпротокол на владельцев или представителей бизнеса. Если нарушение незначительное, то выдается предписание на его устранение.

На приведение прилегающей территории в надлежащее состояние мы даем от трех до пяти дней. Если за этот срок ничего не изменится, инспектор составляет админпротокол по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях и отправляет на специальную комиссию. Санкции предусматривают от 340 до 1 700 гривен, – рассказал Сергей Савенков, главный специалист отдела контроля благоустройства инспекции по благоустройству городского совета.

Отмечается, что с начала этого года инспекторы уже составили более 337 протоколов об административном правонарушении и более 7 167 предписаний на устранение зафиксированных нарушений.

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