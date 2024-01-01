Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты

Церковники напомнили новые даты церковных праздников в январе.

С 1 сентября в Украине отмечают церковные праздники согласно новоюлианскому календарю. Если с датами Николая и Рождества мы уже свыклись, то новые даты остальных праздников помнят не все. Напоминаем главные из них.

Главные церковные праздники в январе 2024 года по новому календарю

1 января – Обрезание Господне; святого Василия Великого;

6 января – Крещение Господне, или Богоявление;

12 января – святой мученицы Татьяны;

30 января – трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.

Другие важные для верующих праздники:

2 января – преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.

3 января – святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.

4 января – Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.

5 января – Крещенский сочельник, пророка Михея.

7 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

8 января – преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.

9 января – мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца.

10 января – святителя Григория Нисского, преподобного Маркияна Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.

11 января – преподобного Феодосия Великого.

13 января – мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.

14 января – равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

15 января – преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.

16 января – поклонение честным веригам апостола Петра.

17 января – преподобного Антония Великого.

18 января – святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.

19 января – преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.

20 января – преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пины и Риммы.

21 января – преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.

22 января – святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.

23 января – священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.

24 января – преподобной Ксении.

25 января – святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

26 января – преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.

27 января – перенос мощей святителя Иоанна Златоустого.

28 января – преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторгского, преподобного Ефрема Печерского.

29 января – перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.

31 января – святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ожидают жителей Днепра с 1 января.

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