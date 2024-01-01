Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты

Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты

Сегодня 17:57
просмотров

Церковники напомнили новые даты церковных праздников в январе.

Новости Днепра про Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты

С 1 сентября в Украине отмечают церковные праздники согласно новоюлианскому календарю. Если с датами Николая и Рождества мы уже свыклись, то новые даты остальных праздников помнят не все. Напоминаем главные из них.

Главные церковные праздники в январе 2024 года по новому календарю

1 января – Обрезание Господне; святого Василия Великого;
6 января – Крещение Господне, или Богоявление;
12 января – святой мученицы Татьяны;
30 января – трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.

Другие важные для верующих праздники:

2 января – преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.
3 января – святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.
4 января – Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.
5 января – Крещенский сочельник, пророка Михея.
7 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 января – преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.
9 января – мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца.
10 января – святителя Григория Нисского, преподобного Маркияна Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.
11 января – преподобного Феодосия Великого.
13 января – мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.
14 января – равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
15 января – преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.
16 января – поклонение честным веригам апостола Петра.
17 января – преподобного Антония Великого.
18 января – святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
19 января – преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.
20 января – преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пины и Риммы.
21 января – преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.
22 января – святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.
23 января – священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.
24 января – преподобной Ксении.
25 января – святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
26 января – преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
27 января – перенос мощей святителя Иоанна Златоустого.
28 января – преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторгского, преподобного Ефрема Печерского.
29 января – перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.
31 января – святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ожидают жителей Днепра с 1 января.

Читайте также:

Новости Днепра про Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые датыУкраїнська Новости Днепра про Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые датыРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений
Новости Днепра
Сегодня 17:25
Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений

В наступившем новом году украинцев ждет немало нововведений. Пенсионеров ждет…

Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль
Новости Днепра
Сегодня 17:10
Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль

В Днепровском районе в реке выловили автомобиль.

В Днепре слышали взрыв: что известно
Новости Днепра
Сегодня 17:00
В Днепре слышали взрыв: что известно

Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!

На Днепропетровщине ВАЗ врезался в двухэтажный автобус, ехавший в Польшу
Новости Днепра
Сегодня 16:09
На Днепропетровщине ВАЗ врезался в двухэтажный автобус, ехавший в Польшу

В Каменском на Днепропетровщине ВАЗ "догнал" переполненный пассажирами автобус.

Последние новости

В Днепровском районе во время тревоги сбили ракету Х-59
В Днепровском районе во время тревоги сбили ракету Х-59

В Днепре во время тревоги, которая длилась с 15:57 до 17:29, слышали взрыв.

Сегодня 17:46
6
просмотров
Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений
Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений

В наступившем новом году украинцев ждет немало нововведений. Пенсионеров ждет перерасчет и индексация пенсий, но чтобы уйти на заслуженный отдых нужно будет иметь больше трудового стажа, чем те, кто вышел на пенсию в 2023 году, также увеличится прожиточный минимум, а…

Сегодня 17:25
4
просмотров
На Днепропетровщине почти неделю разыскивают пропавшую без вести семью
На Днепропетровщине почти неделю разыскивают пропавшую без вести семью

Нужна ваша помощь!

Сегодня 17:18
4
просмотров
Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль
Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль

В Днепровском районе в реке выловили автомобиль.

Сегодня 17:10
4
просмотров
В Днепре слышали взрыв: что известно
В Днепре слышали взрыв: что известно

Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!

Сегодня 17:00
5
просмотров
Как предлагают назвать Синельниково: Роднополь, Приднепровск или Любомир
Как предлагают назвать Синельниково: Роднополь, Приднепровск или Любомир

На Днепропетровщине продолжается дерусификация топонимов.

Сегодня 16:18
10
просмотров
На Днепропетровщине ВАЗ врезался в двухэтажный автобус, ехавший в Польшу
На Днепропетровщине ВАЗ врезался в двухэтажный автобус, ехавший в Польшу

В Каменском на Днепропетровщине ВАЗ "догнал" переполненный пассажирами автобус.

Сегодня 16:09
3
просмотров
В Днепре в яхт-клубе «Сич» из-за аномально теплой зимы вот-вот расцветет магнолия (ФОТО)
В Днепре в яхт-клубе «Сич» из-за аномально теплой зимы вот-вот расцветет магнолия (ФОТО)

Аномальное тепло "разбудило" растение.

Сегодня 15:15
8
просмотров
Во время ракетных обстрелов Днепра пострадал уникальный музей
Во время ракетных обстрелов Днепра пострадал уникальный музей

В Днепре от взрывной волны пострадал один из музеев.

Сегодня 15:15
4
просмотров
В Днепре на Победе заметили десятки нераспроданных елок (ФОТО)
В Днепре на Победе заметили десятки нераспроданных елок (ФОТО)

Новый год наступил!

Сегодня 14:27
12
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх