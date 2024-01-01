Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты

С 1 сентября в Украине отмечают церковные праздники согласно новоюлианскому календарю. Если с датами Николая и Рождества мы уже свыклись, то новые даты остальных праздников помнят не все. Напоминаем главные из них.
1 января – Обрезание Господне; святого Василия Великого;
6 января – Крещение Господне, или Богоявление;
12 января – святой мученицы Татьяны;
30 января – трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.
Другие важные для верующих праздники:
2 января – преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.
3 января – святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.
4 января – Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.
5 января – Крещенский сочельник, пророка Михея.
7 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 января – преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.
9 января – мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца.
10 января – святителя Григория Нисского, преподобного Маркияна Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.
11 января – преподобного Феодосия Великого.
13 января – мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.
14 января – равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
15 января – преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.
16 января – поклонение честным веригам апостола Петра.
17 января – преподобного Антония Великого.
18 января – святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
19 января – преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.
20 января – преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пины и Риммы.
21 января – преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.
22 января – святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.
23 января – священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.
24 января – преподобной Ксении.
25 января – святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
26 января – преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
27 января – перенос мощей святителя Иоанна Златоустого.
28 января – преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторгского, преподобного Ефрема Печерского.
29 января – перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.
31 января – святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ожидают жителей Днепра с 1 января.
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