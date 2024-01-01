Коли жителі Дніпра святкуватимуть Водохреща, Тетяни та інші церковні свята у січні: нові дати

Церковники нагадали нові дати церковних свят у січні.

З 1 вересня в Україні відзначають церковні свята відповідно до новоюліанського календаря. Якщо з датами Миколая та Різдва ми вже звиклися, то нові дати решти свят пам’ятають не всі. Нагадуємо головні із них.

Головні церковні свята у січні 2024 року за новим календарем

1 січня – Обрізання Господнє; святого Василя Великого;

6 січня – Хрещення Господнє, або Богоявлення;

12 січня – святої мучениці Тетяни;

30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.

Інші важливі для вірян свята:

2 січня – преподобного Серафима Саровського, преподобного Сильвестра Києво-Печерського.

3 січня – святого пророка Малахії, святого мученика Гордія.

4 січня – Собор 70-ти апостолів, преподобного Ахілли, диякона Києво-Печерського.

5 січня – Водохресний святвечір, пророка Михея.

7 січня – Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана.

8 січня – преподобних Григорія Чудотворця і Григорія затворника Печерських.

9 січня – мученика Полієвкта, преподобного Євстратія, Чудотворця.

10 січня – святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіяна Константинопольського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського.

11 січня – преподобного Феодосія Великого.

13 січня – мучеників Єрмила і Стратоніка, мученика Петра Анійського.

14 січня – рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

15 січня – преподобного Іоанна Кущника, преподобного Павла Фівейського.

16 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра.

17 січня – преподобного Антонія Великого.

18 січня – святителів Афанасія Великого і Кирила, архієпископів Олександрійських.

19 січня – преподобного Макарія Великого, Єгипетського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, преподобного Лаврентія Чернігівського.

20 січня – преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни і Римми.

21 січня – преподобного Максима сповідника, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана і Акіли, мученика Неофіта Нікейського.

22 січня – святого апостола від 70-ти Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина, преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.

23 січня – священномученика Климента, єпископа Анкірського і мученика Агафангела Римлянина.

24 січня – преподобної Ксенії.

25 січня – святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.

26 січня – преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії і синів їх Аркадія та Іоанна.

27 січня – перенесення мощей святителя Іоана Златоустого.

28 січня – преподобного Єфрема Сирина, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Печерського.

29 січня – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, затворника Печерського.

31 січня – святителя Микити, затворника Києво-Печерського, безсрібників мучеників Кіра і Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочок її: Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що очікує мешканців Дніпра з 1 січня.

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