Когда в Днепре планируют включить отопление

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.
В Днепре уже закончили все подготовительные процессы к началу отопительного сезона. В городе модернизировали котельные и провели капремонты. По словам начальника теплового участка, эти изменения помогут экономить тепло.
Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе уже готовы включить тепло, но отопительный сезон начнут в начале ноября.
Мы надеемся, что температурный режим, погода, позволят стартовать отопительному сезону в начале ноября. Потому что это очень большие деньги – для бюджета общин и каждой семьи, – сказал мэр Днепра.
Кроме того, он также призвал жителей следить, чтобы после старта подачи тепла окна и двери в подъездах были закрыты. Это позволит существенно экономить тепло.
Напомним, 20 октября местные власти призывают экономить электроэнергию из-за недавних обстрелов ТЭЦ в Украине.
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