Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Когда в Днепре планируют включить отопление

Сегодня 14:59
просмотров

В Днепре уже готовы дать отопление.

Новости Днепра про Когда в Днепре планируют включить отопление

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

В Днепре уже закончили все подготовительные процессы к началу отопительного сезона. В городе модернизировали котельные и провели капремонты. По словам начальника теплового участка, эти изменения помогут экономить тепло.

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе уже готовы включить тепло, но отопительный сезон начнут в начале ноября.

Мы надеемся, что температурный режим, погода, позволят стартовать отопительному сезону в начале ноября. Потому что это очень большие деньги – для бюджета общин и каждой семьи, – сказал мэр Днепра.

Кроме того, он также призвал жителей следить, чтобы после старта подачи тепла окна и двери в подъездах были закрыты. Это позволит существенно экономить тепло.

Напомним, 20 октября местные власти призывают экономить электроэнергию из-за недавних обстрелов ТЭЦ в Украине.

Читайте также:

Новости Днепра про Когда в Днепре планируют включить отоплениеУкраїнська Новости Днепра про Когда в Днепре планируют включить отоплениеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер
    Новости Днепра
    Сегодня 15:18
    Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

    Пока что МакДональдс работает только в двух городах Украины –…

    В Днепре IT-шница организовала ботоферму, распространяющую пропаганду РФ в Европе
    Новости Днепра
    Сегодня 14:17
    В Днепре IT-шница организовала ботоферму, распространяющую пропаганду РФ в Европе

    В Днепре работала ботоферма, распространявшая вражескую пропаганду в РФ.

    Экс-нардепу, который хотел «подкупить» мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении
    Новости Днепра
    Сегодня 14:09
    Экс-нардепу, который хотел «подкупить» мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении

    Бывшему нардепу Максиму Микитасю, который пытался "подкупить" мэра Днепра за…

    В Днепре убивший ребенка мужчина полгода прятал в гараже труп пенсионера
    Новости Днепра
    Сегодня 13:36
    В Днепре убивший ребенка мужчина полгода прятал в гараже труп пенсионера

    В Днепре поймали серийного убийцу.

    Последние новости

    В Кривом Роге «АрселорМиттал» возобновил добычу руды после 3 месяцев простоя
    В Кривом Роге «АрселорМиттал» возобновил добычу руды после 3 месяцев простоя

    Работу металлургического отдела удалось запустить раньше, чем планировалось.

    Сегодня 16:48
    просмотров
    Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку: была на посту 45 дней
    Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку: была на посту 45 дней

    Об этом она заявила в своем обращении.

    Сегодня 16:01
    просмотров
    Полиция подозревает поджог: в Германии сгорел приют, где жили украинские беженцы
    Полиция подозревает поджог: в Германии сгорел приют, где жили украинские беженцы

    В Германии подожгли гостиницу, где жили украинские беженцы.

    Сегодня 15:22
    просмотров
    Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер
    Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

    Пока что МакДональдс работает только в двух городах Украины – Киеве и Львове, и судя по заявлениям кампании, в Днепре он откроется еще не скоро. Наш город – прифронтовой, а политика сети ресторанов такова, что в первую очередь они беспокоятся…

    Сегодня 15:18
    просмотров
    На Днепропетровщине корова упала в погреб: ее доставали спасатели
    На Днепропетровщине корова упала в погреб: ее доставали спасатели

    19 октября в Службу спасения «101» обратились жители поселка Михайловка Новомосковского района.

    Сегодня 14:47
    0
    просмотров
    В Днепре IT-шница организовала ботоферму, распространяющую пропаганду РФ в Европе
    В Днепре IT-шница организовала ботоферму, распространяющую пропаганду РФ в Европе

    В Днепре работала ботоферма, распространявшая вражескую пропаганду в РФ.

    Сегодня 14:17
    просмотров
    Экс-нардепу, который хотел «подкупить» мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении
    Экс-нардепу, который хотел «подкупить» мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении

    Бывшему нардепу Максиму Микитасю, который пытался "подкупить" мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении.

    Сегодня 14:09
    3
    просмотров
    В Днепре убивший ребенка мужчина полгода прятал в гараже труп пенсионера
    В Днепре убивший ребенка мужчина полгода прятал в гараже труп пенсионера

    В Днепре поймали серийного убийцу.

    Сегодня 13:36
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли
    На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли

    В Апостолово произошла смертельная авария.

    Сегодня 12:59
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине чиновники продавали гумпомощь в селах
    На Днепропетровщине чиновники продавали гумпомощь в селах

    Сообщается, что руководители теробществ на Днепропетровщине получили гуманитарную помощь для населения, но решили продать.

    Сегодня 12:54
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх