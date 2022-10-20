Гигантская опухоль в ухе: в Днепре спасают больную кошку, которую бросили хозяева

В Днепре в помощи нуждается больная кошка, которую не захотели лечить хозяева.

Об этом рассказала волонтер мини-убежища «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам Ольги, в веткилинике оставили кошку с гигантской опухолью в ухе. Хозяева принесли животное на лечение, а когда услышали сумму за операцию, согласились, но ушли и не вернулись.

Теперь животное находится в клинике. Если не удастся найти денег на операцию – кошку усыпят. Ветеринары уверены, если вылечить бедняжку, четырехлапая проживет долго.

Сейчас кошка по кличке Бася под наблюдением ветеринаров, животное не может есть и живет с нестерпимой болью. На операцию нужно около 10 тысяч гривен.

Если у вас есть возможность помочь финансово Баси, это можно сделать по ниже реквизитам.

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Назначение «Благотворительная помощь для кошки Баси»

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