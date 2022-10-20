Гигантская опухоль в ухе: в Днепре спасают больную кошку, которую бросили хозяева

Об этом рассказала волонтер мини-убежища «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.
По словам Ольги, в веткилинике оставили кошку с гигантской опухолью в ухе. Хозяева принесли животное на лечение, а когда услышали сумму за операцию, согласились, но ушли и не вернулись.
Теперь животное находится в клинике. Если не удастся найти денег на операцию – кошку усыпят. Ветеринары уверены, если вылечить бедняжку, четырехлапая проживет долго.
Сейчас кошка по кличке Бася под наблюдением ветеринаров, животное не может есть и живет с нестерпимой болью. На операцию нужно около 10 тысяч гривен.
Если у вас есть возможность помочь финансово Баси, это можно сделать по ниже реквизитам.
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https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга
Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
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[email protected], Olga Umanchyk
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение «Благотворительная помощь для кошки Баси»
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