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  • Гигантская опухоль в ухе: в Днепре спасают больную кошку, которую бросили хозяева

Гигантская опухоль в ухе: в Днепре спасают больную кошку, которую бросили хозяева

Сегодня 11:04
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В Днепре в помощи нуждается больная кошка, которую не захотели лечить хозяева.

Новости Днепра про Гигантская опухоль в ухе: в Днепре спасают больную кошку, которую бросили хозяева

Об этом рассказала волонтер мини-убежища «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам Ольги, в веткилинике оставили кошку с гигантской опухолью в ухе. Хозяева принесли животное на лечение, а когда услышали сумму за операцию, согласились, но ушли и не вернулись.

Теперь животное находится в клинике. Если не удастся найти денег на операцию – кошку усыпят. Ветеринары уверены, если вылечить бедняжку, четырехлапая проживет долго.

Сейчас кошка по кличке Бася под наблюдением ветеринаров, животное не может есть и живет с нестерпимой болью. На операцию нужно около 10 тысяч гривен.

Если у вас есть возможность помочь финансово Баси, это можно сделать по ниже реквизитам.

INSTAGRAM МИНИ-ПРИЮТА, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ ХВОСТИКОВ ТУТ
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

ВСЕ СОЦ СЕТИ, РЕКВИЗИТЫ МИНИ-ПРИЮТА/ФОНДА
https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга

Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk

Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

Назначение «Благотворительная помощь для кошки Баси»

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Новости Днепра про Гигантская опухоль в ухе: в Днепре спасают больную кошку, которую бросили хозяеваУкраїнська Новости Днепра про Гигантская опухоль в ухе: в Днепре спасают больную кошку, которую бросили хозяеваРусский

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