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Когда в Днепре хотят закончить отопительный сезон: появился документ

Сегодня 12:48
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В Днепре на этой неделе могут завершить отопительный сезон.

Новости Днепра про Когда в Днепре хотят закончить отопительный сезон: появился документ

Соответствующий документ появился на сайте Днепровского городского совета.

Отмечается, что в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в Днепре разрешили завершить отопительный сезон. Так, сообщаеться, что он должен закончиться 22 марта.

Впрочем, этот документ еще не подписан, потому возможны изменения.

Отметим, что в прошлом году отопительный сезон был завершен 31 марта. Ранее городской голова заявил, что по данным Нафтогаза, в Украине отопительный сезон должны закончить в конце марта. В то же время нужно действовать согласно нормативам и выключать тепло, когда среднесуточная температура достигнет 8 градусов.

Напомним, ранее о конце отопительного сезона заявили в Каменском. Его планировали завершить 20 марта, но пока отложили это решение из-за снижения температуры воздуха. А вот в Никополе сообщили, что выключат тепло 31 марта.

Новости Днепра про Когда в Днепре хотят закончить отопительный сезон: появился документ

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