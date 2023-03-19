Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Запретят ли выезд за границу юношам 15-17 лет: объяснение Госпогранслужбы

Сегодня 18:54
просмотров

В Сети распространили "документ" о якобы запрете пересечения границы юношам от 15 до 18 лет.

Новости Днепра про Запретят ли выезд за границу юношам 15-17 лет: объяснение Госпогранслужбы

Как сообщили в Госпогранслужбе, это очередной российский фейк.

В Сети распространяется документ ГПСУ о якобы ограничении выезда за границу юношам от 15 до 18 лет. Это – фейк! – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что сам документ содержит значительное количество ошибок, в частности – русизмы.

Новости Днепра про Запретят ли выезд за границу юношам 15-17 лет: объяснение Госпогранслужбы

Пограничники напомнили, что ограничения по выезду во время действия правового режима военного положения касаются мужчин в возрасте 18-60 лет. Но и для этой категории есть список исключений.

Читайте также:

Новости Днепра про Запретят ли выезд за границу юношам 15-17 лет: объяснение ГоспогранслужбыУкраїнська Новости Днепра про Запретят ли выезд за границу юношам 15-17 лет: объяснение ГоспогранслужбыРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Преступника всегда тянет на место преступления»: в ОП прокомментировали «визит» путина в Мариуполь
    Новости Украины
    Сегодня 17:10
    «Преступника всегда тянет на место преступления»: в ОП прокомментировали «визит» путина в Мариуполь

    Представитель ОП назвал это цинизмом.

    В Германии путина ожидает арест, – министр юстиции ФРГ
    Новости мира
    Сегодня 11:37
    В Германии путина ожидает арест, – министр юстиции ФРГ

    Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на…

    В Кении открыли украинский мурал «Зерна культуры»
    Новости мира
    Сегодня 09:30
    В Кении открыли украинский мурал «Зерна культуры»

    В кенийском городе Найроби открыли украинский мурал "Grains of Culture"…

    Украинцев предупредили об ограничениях в работе Приватбанка: приложение Приват24 и операции с картами будут невозможны
    Новости Украины
    Вчера 19:58
    Украинцев предупредили об ограничениях в работе Приватбанка: приложение Приват24 и операции с картами будут невозможны

    В ночь на 19 марта пользователи Приватбанка могут столкнуться с…

    Последние новости

    Россияне атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии
    Россияне атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии

    Сегодня днем ​​оккупанты обстреляли Великомихайловскую громаду из тяжелой артиллерии.

    Сегодня 20:13
    1
    просмотров
    Болезнь атакует: в Днепре за сутки обнаружили 73 случая COVID-19
    Болезнь атакует: в Днепре за сутки обнаружили 73 случая COVID-19

    Коронавирус никуда не делся.

    Сегодня 19:14
    0
    просмотров
    «Преступника всегда тянет на место преступления»: в ОП прокомментировали «визит» путина в Мариуполь
    «Преступника всегда тянет на место преступления»: в ОП прокомментировали «визит» путина в Мариуполь

    Представитель ОП назвал это цинизмом.

    Сегодня 17:10
    0
    просмотров
    В воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса
    В воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

    Сегодня, 19 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 16:35
    0
    просмотров
    Голуби мира и металлическое сердце: в центре Днепра появилась необычная арт-инсталляция (ФОТО)
    Голуби мира и металлическое сердце: в центре Днепра появилась необычная арт-инсталляция (ФОТО)

    Сине-желтый основной цвет этой инсталляции.

    Сегодня 15:55
    0
    просмотров
    Согрелся и начал дебоширить: на Днепропетровщине пьяный мужчина лез драться к медикам скорой
    Согрелся и начал дебоширить: на Днепропетровщине пьяный мужчина лез драться к медикам скорой

    Вчера, 18 марта, в Каменском горожане заметили на дороге пьяного мужчину.

    Сегодня 14:49
    0
    просмотров
    В Днепре и области с понедельника будут выключать свет: подробности
    В Днепре и области с понедельника будут выключать свет: подробности

    Не забудьте зарядить телефон и повербанк!

    Сегодня 13:54
    1
    просмотров
    Платежки могут повыситься на 60 грн: в Днепре вырастет тариф «за воду»
    Платежки могут повыситься на 60 грн: в Днепре вырастет тариф «за воду»

    В НКРЭКУ предупредили, что повышать стоимость тарифа будут постепенно в несколько этапов.

    Сегодня 12:39
    0
    просмотров
    Авто сгорело дотла: на Днепропетровщине пылал Lanos (ФОТО)
    Авто сгорело дотла: на Днепропетровщине пылал Lanos (ФОТО)

    Сегодня, 19 марта, в 07:26 на линию «101» сообщили о возгорании легкового автомобиля на улице Первомайская села Богуслав.

    Сегодня 11:51
    0
    просмотров
    В Германии путина ожидает арест, – министр юстиции ФРГ
    В Германии путина ожидает арест, – министр юстиции ФРГ

    Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента россии владимира путина, если он ступит на немецкую землю.

    Сегодня 11:37
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх