Запретят ли выезд за границу юношам 15-17 лет: объяснение Госпогранслужбы

В Сети распространили "документ" о якобы запрете пересечения границы юношам от 15 до 18 лет.

Как сообщили в Госпогранслужбе, это очередной российский фейк.

В Сети распространяется документ ГПСУ о якобы ограничении выезда за границу юношам от 15 до 18 лет. Это – фейк! – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что сам документ содержит значительное количество ошибок, в частности – русизмы.

Пограничники напомнили, что ограничения по выезду во время действия правового режима военного положения касаются мужчин в возрасте 18-60 лет. Но и для этой категории есть список исключений.

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