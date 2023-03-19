Болезнь атакует: в Днепре за сутки обнаружили 73 случая COVID-19

Так, только за минувшие сутки в Днепре обнаружили 73 случая COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Кроме того, отмечается, что 130 человек находятся на стационарном лечении, 39 человек выписали из медучреждений.
Как видим, болезнь никуда не делась, поэтому берегите свое здоровье и делайте прививки!
Напомним, ранее мы писали, что в сточных водах на Днепропетровщине обнаружен новый вариант штамма SARS-CoV-2 Omicron – XBB.1.9. По состоянию на март 2023 года этот вариант вируса был обнаружен только у одного человека – жителя Киевской области, заболевшего ковидом.
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