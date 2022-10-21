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Когда начнутся и закончатся осенние каникулы в школах Днепра

Сегодня 13:58
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Если вы вдруг забегались и не помните, когда в школах начинаются осенние каникулы, мы напоминаем вам.

Новости Днепра про Когда начнутся и закончатся осенние каникулы в школах Днепра

В департаменте гуманитарной политики горсовета Днепра напомнили, когда начинаются осенние каникулы. Школьники пойдут на недельный отдых с понедельника 24 октября.

Продлятся осенние каникулы в этом году с 24 октября по 30 октября включительно.

В этом году школьники Днепра учатся онлайн, поэтому если у вас есть ребенок школьного возраста, то на следующей неделе уроки у него проверять не нужно.

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