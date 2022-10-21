Когда начнутся и закончатся осенние каникулы в школах Днепра

В департаменте гуманитарной политики горсовета Днепра напомнили, когда начинаются осенние каникулы. Школьники пойдут на недельный отдых с понедельника 24 октября.
Продлятся осенние каникулы в этом году с 24 октября по 30 октября включительно.
В этом году школьники Днепра учатся онлайн, поэтому если у вас есть ребенок школьного возраста, то на следующей неделе уроки у него проверять не нужно.
Читайте также:
Автор:
В Днепре медики спасли свою коллегу из Донбасса, выжившую после…
«Озерка» - один из самых больших и самых популярных рынков…
На Днепропетровщине и по всей Украине из-за ракетных ударов россии…
Будьте внимательны!
Вчера, 20 октября, в 16.35 на линию «101» сообщили, что на улице Байкальской горит гараж.
В Днепре медики спасли свою коллегу из Донбасса, выжившую после артобстрела.
«Озерка» - один из самых больших и самых популярных рынков Днепра. Тут можно купить все: от мяса до заколки для волос. Каждый день сюда приходят трудится тысячи продавцов, грузчиков, и столько же покупателей. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел базар…
На Днепропетровщине и по всей Украине из-за ракетных ударов россии по объектам энергетической инфраструктуры ввели режим тотальной экономии электроэнергии.
Будьте внимательны!
В Днепропетровской области задержали очередных сторонников России.
Зимние и осенние платья не так часто меняются на модных подиумах. Дизайнеры в основном ориентируются на одни и те же тренды, только незначительно видоизменяя их.
В пятницу, 21 октября, некоторые жители Днепра снова остались без воды.
Эксперты NASA заявили, что к Земле приближаются 30 тыс опасных астероидов, а средний размер одного такого космического объекта составляет около километра в ширину. Но также среди них есть и те, чья ширина составляет более 140 км. Пока что они находятся…
Две женщины потерялись в лесу вблизи Павлограда.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!