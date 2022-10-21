Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жесткая экономия: в Кривом Роге выключили электричество 70 нарушителям

Сегодня 11:18
просмотров

В Кривом Роге вчера отключили электричество 70 объектам торговли, не соблюдавшим режим экономии.

Новости Днепра про Жесткая экономия: в Кривом Роге выключили электричество 70 нарушителям

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

В настоящее время в Украине действует режим тотальной экономии электроэнергии. Людей и бизнес призывают выключать все не критичные электроприборы и освещение.

В Кривом Роге борются со злостными нарушителями режима жесткого сбережения электроэнергии, выключая им свет. По городу ходят специальные патрули, которые следят, чтобы предприниматели соблюдали новую норму. В ходе вчерашнего рейда они обнаружили 70 нарушителей. Всем им отключили электричество.

Как я и предупреждал, правила экономии электроэнергии в Кривом Роге будут контролироваться максимально жестко. Вчера с 17:00 до глубокой ночи 19 сводных бригад, которые включали представителей правоохранительных органов, патрулировали улицы города во всех без исключения районах, — отметил Вилкул.

По словам Вилкула, проверки продлятся до тех пор, пока в Украине будет действовать режим экономии электроэнергии и энергетики не стабилизируют систему.

Отметим, в Днепре тоже обещали наказывать нарушителей, принудительно выключая им электричество. Пока неизвестно, были ли нарушители среди днепровских предпринимателей. 

Новости Днепра про Жесткая экономия: в Кривом Роге выключили электричество 70 нарушителям

Новости Днепра про Жесткая экономия: в Кривом Роге выключили электричество 70 нарушителям

Новости Днепра про Жесткая экономия: в Кривом Роге выключили электричество 70 нарушителям Новости Днепра про Жесткая экономия: в Кривом Роге выключили электричество 70 нарушителям

Читайте также:

Новости Днепра про Жесткая экономия: в Кривом Роге выключили электричество 70 нарушителямУкраїнська Новости Днепра про Жесткая экономия: в Кривом Роге выключили электричество 70 нарушителямРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине корова упала в погреб: ее доставали спасатели
    Новости Днепра
    Вчера 14:47
    На Днепропетровщине корова упала в погреб: ее доставали спасатели

    19 октября в Службу спасения «101» обратились жители поселка Михайловка…

    Экс-нардепу, который хотел «подкупить» мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении
    Новости Днепра
    Вчера 14:09
    Экс-нардепу, который хотел «подкупить» мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении

    Бывшему нардепу Максиму Микитасю, который пытался "подкупить" мэра Днепра за…

    На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли
    Новости Днепра
    Вчера 12:59
    На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли

    В Апостолово произошла смертельная авария.

    На Днепропетровщине чиновники продавали гумпомощь в селах
    Новости Днепра
    Вчера 12:54
    На Днепропетровщине чиновники продавали гумпомощь в селах

    Сообщается, что руководители теробществ на Днепропетровщине получили гуманитарную помощь для…

    Последние новости

    В Днепре дерево упало на легковые автомобили
    В Днепре дерево упало на легковые автомобили

    Вчера, 20 октября, в 19:41 на линию «101» сообщили о том, что на улице Терещенковской Амур-Нижнеднепровского района дерево упало на легковые автомобили.

    Сегодня 10:55
    0
    просмотров
    В Днепре таксист Bolt всю поездку рассказывал пассажирам о бандеровцах и «русском мире»
    В Днепре таксист Bolt всю поездку рассказывал пассажирам о бандеровцах и «русском мире»

    В Днепре таксист Bolt всю поездку рассказывал о бандеровцах и унижении русскоязычных.

    Сегодня 10:38
    0
    просмотров
    В Днепре в пятницу некоторые популярные трамваи временно изменят маршрут
    В Днепре в пятницу некоторые популярные трамваи временно изменят маршрут

    Важная информация!

    Сегодня 10:29
    2
    просмотров
    В Украине с 1 ноября подорожает срочное оформление паспортов: новые цены
    В Украине с 1 ноября подорожает срочное оформление паспортов: новые цены

    Кабмин пересмотрел стоимость услуг в сфере миграции. В правительстве сообщили о подорожании срочного оформления паспортов, загранпаспортов и проездного документа беженца.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В Днепре на Стартовой больше двух часов горел металлический ангар (ФОТО)
    В Днепре на Стартовой больше двух часов горел металлический ангар (ФОТО)

    В Днепре на улице Стартовая загорелся металлический ангар.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепре несколько жилых массивов останутся без воды на два дня: адреса
    В Днепре несколько жилых массивов останутся без воды на два дня: адреса

    25 и 26 октября в Днепре жители нескольких жилых массивов останутся без воды. Все из-за плановых профилактических работ на очистных сооружениях насосно-фильтровальной станции водоснабжения Нижнеднепровск-Узел.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Россия перебросила в Херсонскую область две тысячи мобилизованных, — Генштаб
    Россия перебросила в Херсонскую область две тысячи мобилизованных, — Генштаб

    В Херсонскую область для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыли две тысячи российских мобилизованных.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Ночь без сирен и атак – первая за несколько месяцев: Резниченко о ситуации в области
    Ночь без сирен и атак – первая за несколько месяцев: Резниченко о ситуации в области

    Сегодняшняя ночь впервые за несколько месяцев обошлась для Днепропетровской области без обстрелов, ракетных ударов и даже тревог.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В Каменском мужчина ограбил квартиру на глазах у хозяев
    В Каменском мужчина ограбил квартиру на глазах у хозяев

    В Каменском мужчина ограбил квартиру, пока хозяева находились в дальней комнате.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    9-летний мальчик из Кривого Рога заработал 5000 грн для ВСУ
    9-летний мальчик из Кривого Рога заработал 5000 грн для ВСУ

    Вместе со взрослыми помогает Вооруженным силам Украины и девятилетний Матвей Матвейчук. Недавно, играя на флейте, мальчик собрал пять тысяч гривен на ремонт автомобиля.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх