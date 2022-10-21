Жесткая экономия: в Кривом Роге выключили электричество 70 нарушителям

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
В настоящее время в Украине действует режим тотальной экономии электроэнергии. Людей и бизнес призывают выключать все не критичные электроприборы и освещение.
В Кривом Роге борются со злостными нарушителями режима жесткого сбережения электроэнергии, выключая им свет. По городу ходят специальные патрули, которые следят, чтобы предприниматели соблюдали новую норму. В ходе вчерашнего рейда они обнаружили 70 нарушителей. Всем им отключили электричество.
Как я и предупреждал, правила экономии электроэнергии в Кривом Роге будут контролироваться максимально жестко. Вчера с 17:00 до глубокой ночи 19 сводных бригад, которые включали представителей правоохранительных органов, патрулировали улицы города во всех без исключения районах, — отметил Вилкул.
По словам Вилкула, проверки продлятся до тех пор, пока в Украине будет действовать режим экономии электроэнергии и энергетики не стабилизируют систему.
Отметим, в Днепре тоже обещали наказывать нарушителей, принудительно выключая им электричество. Пока неизвестно, были ли нарушители среди днепровских предпринимателей.
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