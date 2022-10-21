В Днепре дерево упало на легковые автомобили

Вчера, 20 октября, в 19:41 на линию «101» сообщили о том, что на улице Терещенковской Амур-Нижнеднепровского района дерево упало на легковые автомобили.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно выехали спасатели. Прибыв, они установили, что аварийное дерево упало на два временно припаркованных легковых автомобиля.

Сотрудники ГСЧС с помощью бензопилы распилили дерево и убрали его из транспортных средств.

К работам привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Сичеславской Набережной упало дерево: образовалась огромная пробка.

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