В Днепре дерево упало на легковые автомобили

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место происшествия оперативно выехали спасатели. Прибыв, они установили, что аварийное дерево упало на два временно припаркованных легковых автомобиля.
Сотрудники ГСЧС с помощью бензопилы распилили дерево и убрали его из транспортных средств.
К работам привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Сичеславской Набережной упало дерево: образовалась огромная пробка.
Читайте также:
Автор:
В Днепре таксист Bolt всю поездку рассказывал о бандеровцах и…
Важная информация!
Кабмин пересмотрел стоимость услуг в сфере миграции. В правительстве сообщили…
В Днепре на улице Стартовая загорелся металлический ангар.
В Днепре таксист Bolt всю поездку рассказывал о бандеровцах и унижении русскоязычных.
Важная информация!
Кабмин пересмотрел стоимость услуг в сфере миграции. В правительстве сообщили о подорожании срочного оформления паспортов, загранпаспортов и проездного документа беженца.
В Днепре на улице Стартовая загорелся металлический ангар.
25 и 26 октября в Днепре жители нескольких жилых массивов останутся без воды. Все из-за плановых профилактических работ на очистных сооружениях насосно-фильтровальной станции водоснабжения Нижнеднепровск-Узел.
В Херсонскую область для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыли две тысячи российских мобилизованных.
Сегодняшняя ночь впервые за несколько месяцев обошлась для Днепропетровской области без обстрелов, ракетных ударов и даже тревог.
В Каменском мужчина ограбил квартиру, пока хозяева находились в дальней комнате.
Вместе со взрослыми помогает Вооруженным силам Украины и девятилетний Матвей Матвейчук. Недавно, играя на флейте, мальчик собрал пять тысяч гривен на ремонт автомобиля.
Зонт можно оставлять дома!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!