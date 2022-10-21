«Вот и вся конспирология»: мэр Днепра про НАБУ и моток черных ниток

Это вызвало большой резонанс в СМИ и среди обычных граждан.
Вчера стало известно, что суд избрал меру пресечения Микитасю в виде содержания под стражей на срок 60 дней с возможностью внесения залога в размере 260 млн грн.
Это прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов.
После того, как ВАКС вчера выписал моему визави рекордный за всю историю Украины залог в четверть миллиарда гривен, то я хотел бы закрыть тему окончательно. Рекордная взятка — рекордный залог, — написал он.
Также городской голова Днепра рассказал историю про моток черных ниток.
Так вот, я расскажу вам про…нитки. Да-да, про нитки. Конечно, я бы мог рассказать вам про «Бритву Оккама» и про то, что не нужно плодить сущности без необходимости. Но к чему эти философские экзерсисы? Кому они интересны? Так вот, когда я пришёл в НАБУ, то увидел на столе моток ниток. Жирный такой моток. Ну я и говорю детективам: «Вы что, как еврейский портной Изя из старого анекдота строчите тут кальсоны для Красной Армии?» А они мне в ответ: «Нет, мы нитками сшиваем уголовные дела, ну, конечно, у нас есть электронный документооборот, но бумажный тоже имеется». А я им: «А чё нитки чёрные?» А они мне: «А мы не шьём дела белыми нитками. Так понятнее?»
И тут я прозрел. После того, как за всё время моего мэрства, при всех властях, при всех президентах и на каждых выборах, мне придумывали пачками уголовные дела, которые НИЧЕМ и НИКОГДА не заканчивались, потому что были кристально чистой и омерзительно неприкрытой политической заказухой (один Мост чего стоил), то я, наконец, увидел правоохранителей, которые не шьют дела белыми нитками. Это почти, как выйти утром из подъезда и встретить на улице динозавра.
И в этом месте я окончательно поплыл… Я взял нитки, засунул их к себе в рюкзак и сказал: «Так, теперь — это мой подарок».Всё. Вот и вся конспирология. Не шить дела белыми нитками. Это ведь так просто, правда? — написал Борис Филатов.
Полностью читайте пост ниже:
Читайте также:
Автор:
Вчера, 20 октября, в 19:41 на линию «101» сообщили о…
В Днепре таксист Bolt всю поездку рассказывал о бандеровцах и…
Важная информация!
Кабмин пересмотрел стоимость услуг в сфере миграции. В правительстве сообщили…
В Кривом Роге вчера отключили электричество 70 объектам торговли, не соблюдавшим режим экономии.
Вчера, 20 октября, в 19:41 на линию «101» сообщили о том, что на улице Терещенковской Амур-Нижнеднепровского района дерево упало на легковые автомобили.
В Днепре таксист Bolt всю поездку рассказывал о бандеровцах и унижении русскоязычных.
Важная информация!
Кабмин пересмотрел стоимость услуг в сфере миграции. В правительстве сообщили о подорожании срочного оформления паспортов, загранпаспортов и проездного документа беженца.
В Днепре на улице Стартовая загорелся металлический ангар.
25 и 26 октября в Днепре жители нескольких жилых массивов останутся без воды. Все из-за плановых профилактических работ на очистных сооружениях насосно-фильтровальной станции водоснабжения Нижнеднепровск-Узел.
В Херсонскую область для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыли две тысячи российских мобилизованных.
Сегодняшняя ночь впервые за несколько месяцев обошлась для Днепропетровской области без обстрелов, ракетных ударов и даже тревог.
В Каменском мужчина ограбил квартиру, пока хозяева находились в дальней комнате.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!