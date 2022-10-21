«Вот и вся конспирология»: мэр Днепра про НАБУ и моток черных ниток

Недавно мы писали, что бывший народный депутат Украины Максим Микитась пытался подкупить мэра Днепра взяткой в ​​размере 22 млн евро.

Это вызвало большой резонанс в СМИ и среди обычных граждан.

Вчера стало известно, что суд избрал меру пресечения Микитасю в виде содержания под стражей на срок 60 дней с возможностью внесения залога в размере 260 млн грн.

Это прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов.

Также городской голова Днепра рассказал историю про моток черных ниток.

Так вот, я расскажу вам про…нитки. Да-да, про нитки. Конечно, я бы мог рассказать вам про «Бритву Оккама» и про то, что не нужно плодить сущности без необходимости. Но к чему эти философские экзерсисы? Кому они интересны? Так вот, когда я пришёл в НАБУ, то увидел на столе моток ниток. Жирный такой моток. Ну я и говорю детективам: «Вы что, как еврейский портной Изя из старого анекдота строчите тут кальсоны для Красной Армии?» А они мне в ответ: «Нет, мы нитками сшиваем уголовные дела, ну, конечно, у нас есть электронный документооборот, но бумажный тоже имеется». А я им: «А чё нитки чёрные?» А они мне: «А мы не шьём дела белыми нитками. Так понятнее?»

И тут я прозрел. После того, как за всё время моего мэрства, при всех властях, при всех президентах и на каждых выборах, мне придумывали пачками уголовные дела, которые НИЧЕМ и НИКОГДА не заканчивались, потому что были кристально чистой и омерзительно неприкрытой политической заказухой (один Мост чего стоил), то я, наконец, увидел правоохранителей, которые не шьют дела белыми нитками. Это почти, как выйти утром из подъезда и встретить на улице динозавра.

И в этом месте я окончательно поплыл… Я взял нитки, засунул их к себе в рюкзак и сказал: «Так, теперь — это мой подарок».Всё. Вот и вся конспирология. Не шить дела белыми нитками. Это ведь так просто, правда? — написал Борис Филатов.