Коли почнуться та закінчаться осінні канікули в школах Дніпра

В департаменті гуманітарної політики міськради Дніпра нагадали, коли починаються осінні канікули. Школярі підуть на тижневий відпочинок вже з понеділка 24 жовтня.
Триватимуть осінні канікули цього року з 24 жовтня по 30 жовтня включно.
Цього року школярі Дніпра вчаться онлайн, тому якщо у вас є дитина шкільного віку, то наступного тижня уроки в неї перевіряти не треба.
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