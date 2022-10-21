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Коли почнуться та закінчаться осінні канікули в школах Дніпра

Сьогодні 13:58
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Якщо ви раптом забігалися та не пам'ятаєте, коли в школах починаються осінні канікули, то ми вам нагадаємо.
Новости Днепра про Коли почнуться та закінчаться осінні канікули в школах Дніпра

 

В департаменті гуманітарної політики міськради Дніпра нагадали, коли починаються осінні канікули. Школярі підуть на тижневий відпочинок вже з понеділка 24 жовтня. 

Триватимуть осінні канікули цього року з 24 жовтня по 30 жовтня включно.

Цього року школярі Дніпра вчаться онлайн, тому якщо у вас є дитина шкільного віку, то наступного тижня уроки в неї перевіряти не треба. 

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Новости Днепра про Коли почнуться та закінчаться осінні канікули в школах ДніпраУкраїнська

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