Коли почнуться та закінчаться осінні канікули в школах Дніпра

Якщо ви раптом забігалися та не пам'ятаєте, коли в школах починаються осінні канікули, то ми вам нагадаємо.

В департаменті гуманітарної політики міськради Дніпра нагадали, коли починаються осінні канікули. Школярі підуть на тижневий відпочинок вже з понеділка 24 жовтня.

Триватимуть осінні канікули цього року з 24 жовтня по 30 жовтня включно.

Цього року школярі Дніпра вчаться онлайн, тому якщо у вас є дитина шкільного віку, то наступного тижня уроки в неї перевіряти не треба.

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