Капитошка и Казаки: в Днепре на большом экране можно увидеть культовые украинские мультики

Об этом сообщили в Довженко-Центре.
Перед Новым годом взрослые и дети смогут увидеть культовые украинские мультики на большом экране. Речь идет о таких известных анимациях как «Капитошка» или «Как казаки в хоккей играли». Все они хорошо знакомы нам с детства, а маленькие украинцы смогут ознакомиться с мультиками, на которых выросло не одно поколение.
Зрителей будут ждать 8 коротких мультфильмов от 8 режиссеров и режиссеров:
Кинолаборатория «Довженко-Центра» заново оцифровала эти мультфильмы в 2021-2023 годах.
Сеансы стартуют 21 декабря в сети «Планета Кино» в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Сумах. Впоследствии к показам будут добавлены другие кинотеатры. Билеты платные. На сайте отмечается, что стоимость билетов – 140 гривен.
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