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  • Капитошка и Казаки: в Днепре на большом экране можно увидеть культовые украинские мультики

Капитошка и Казаки: в Днепре на большом экране можно увидеть культовые украинские мультики

Сегодня 20:44
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"Довженко-центр" перед Рождеством и Новым годом устраивает в кинотеатрах показы восьми украинских мультфильмов. Они пройдут в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Сумах.

Новости Днепра про Капитошка и Казаки: в Днепре на большом экране можно увидеть культовые украинские мультики

Об этом сообщили в Довженко-Центре.

Перед Новым годом взрослые и дети смогут увидеть культовые украинские мультики на большом экране. Речь идет о таких известных анимациях как «Капитошка» или «Как казаки в хоккей играли». Все они хорошо знакомы нам с детства, а маленькие украинцы смогут ознакомиться с мультиками, на которых выросло не одно поколение.

Зрителей будут ждать 8 коротких мультфильмов от 8 режиссеров и режиссеров:

  • Осенний вальс (1989, реж. Юрий Скирда);
  • Жили себе мысли (1983, реж. Владимир Гончаров);
  • Как Ежик и Медвежонок меняли небо (1985, реж. Наталья Марченкова);
  • Коза-Дереза (1995, реж. Ирина Смирнова);
  • Сказка о белой льдинке (1974, реж. Евгений Сивокинь);
  • Как казаки в хоккей играли (1995, реж. Владимир Дахно, Тадеуш Павленко);
  • Перчатка (1996, реж. Наталья Марченкова);
  • Возвращайся, Капитошка! (1989, реж. Борис Храневич).

Кинолаборатория «Довженко-Центра» заново оцифровала эти мультфильмы в 2021-2023 годах.

Сеансы стартуют 21 декабря в сети «Планета Кино» в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Сумах. Впоследствии к показам будут добавлены другие кинотеатры. Билеты платные. На сайте отмечается, что стоимость билетов – 140 гривен.

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