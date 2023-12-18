Капитошка и Казаки: в Днепре на большом экране можно увидеть культовые украинские мультики

"Довженко-центр" перед Рождеством и Новым годом устраивает в кинотеатрах показы восьми украинских мультфильмов. Они пройдут в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Сумах.

Об этом сообщили в Довженко-Центре.

Перед Новым годом взрослые и дети смогут увидеть культовые украинские мультики на большом экране. Речь идет о таких известных анимациях как «Капитошка» или «Как казаки в хоккей играли». Все они хорошо знакомы нам с детства, а маленькие украинцы смогут ознакомиться с мультиками, на которых выросло не одно поколение.

Зрителей будут ждать 8 коротких мультфильмов от 8 режиссеров и режиссеров:

Осенний вальс (1989, реж. Юрий Скирда);

Жили себе мысли (1983, реж. Владимир Гончаров);

Как Ежик и Медвежонок меняли небо (1985, реж. Наталья Марченкова);

Коза-Дереза (1995, реж. Ирина Смирнова);

Сказка о белой льдинке (1974, реж. Евгений Сивокинь);

Как казаки в хоккей играли (1995, реж. Владимир Дахно, Тадеуш Павленко);

Перчатка (1996, реж. Наталья Марченкова);

Возвращайся, Капитошка! (1989, реж. Борис Храневич).

Кинолаборатория «Довженко-Центра» заново оцифровала эти мультфильмы в 2021-2023 годах.

Сеансы стартуют 21 декабря в сети «Планета Кино» в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Сумах. Впоследствии к показам будут добавлены другие кинотеатры. Билеты платные. На сайте отмечается, что стоимость билетов – 140 гривен.

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