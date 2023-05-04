Какие стоматологические услуги в Днепре можно получить бесплатно и где их предоставляют

Ряд стоматологических услуг в Днепре можно получить бесплатно и без направления от семейного врача. Такую помощь предоставляют медучреждения, заключившие договор с Национальной службой здоровья Украины. Всего по Украине учреждений, где бесплатно принимают стоматологи – 599.

Бесплатно в Днепре можно получить неотложную или ургентную стоматологическую помощь. Пациенту облегчат или снимут острую боль, а также окажут лечение, если его состояние угрожает жизни, например, если у него пульпит, перелом зуба, невралгия тройничного нерва, травмы челюстной области и тп. Также бесплатно проводятся плановые осмотры для детей до 18 лет.

Какие стоматологические услуги бесплатные

Бесплатно в медучреждении могут не только облегчить боль или оказать медицинскую помощь если есть угроза жизни пациенту, но и проводят первичный осмотр, плановую помощь и осмотр детей, а также оказывают ургентную помощь для маленьких пациентов. Также проводятся инструментальные исследования в рамках ургентной помощи, а также плановой помощи детям. Обезболивание на всех этапах диагностики и лечения.

«А вот плановая стоматологическая помощь для все, кто старше 18 лет будет платной. Тариф устанавливает собственник медучреждения. Программа плановой стоматологической помощи не покрывается программой медицинских гарантий», — отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Также заплатить нужно будет за ортодонтические процедуры и протезирование.

Узнать адрес ближайшего медучреждения, где оказывают бесплатную стоматологическую помощь в Днепре можно по телефону 16-77 – это контакт-центр НСЗУ.

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