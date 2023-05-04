Які стоматологічні послуги у Дніпрі можна отримати безкоштовно та де їх надають

Безкоштовно у Дніпрі можна отримати невідкладну чи ургентну стоматологічну допомогу. Пацієнту полегшать або знімуть гострий біль, а також вплинуть, якщо його стан загрожує життю, наприклад, якщо у нього пульпіт, перелом зуба, невралгія трійчастого нерва, травми щелепної області і тп. Також безкоштовно проводяться планові огляди для дітей віком до 18 років.
Безкоштовно в медустанові можуть не тільки полегшити біль або надати медичну допомогу, якщо є загроза життю пацієнта, а й проводять первинний огляд, планову допомогу та огляд дітей, а також надають ургентну допомогу для маленьких пацієнтів. Також проводяться інструментальні дослідження у рамках ургентної чи планової допомоги дітям. Крім цього, проводиться знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.
«А ось планова стоматологічна допомога для всіх, віком від 18 років є платною. Тариф встановлює власник медустанови. Програма планової стоматологічної допомоги не покривається програмою медичних гарантій», – зазначили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України. Також заплатити потрібно буде за ортодонтичні процедури та протезування.
Дізнатись адресу найближчої медустанови, де надають безкоштовну стоматологічну допомогу у Дніпрі можна за телефоном 16-77 – це контакт-центр НСЗУ.
Читайте також:
Автор:
Ми звернулися за коментарем до поліції.
У Дніпрі знайшли людські кістки посеред двору.
Сьогодні, 4 травня, у Дніпрі на вулиці Каштановій сталася аварія.
Дніпряни скаржаться на неякісну картоплю.