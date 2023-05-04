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  • Які стоматологічні послуги у Дніпрі можна отримати безкоштовно та де їх надають

Які стоматологічні послуги у Дніпрі можна отримати безкоштовно та де їх надають

Сьогодні 12:49
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Ряд стоматологічних послуг у Дніпрі можна отримати безкоштовно та без направлення від сімейного лікаря. Таку допомогу надають медустанови, які уклали договір із Національною службою здоров'я України. Усього в Україні закладів, де безкоштовно приймають стоматологи – 599.
Новости Днепра про Які стоматологічні послуги у Дніпрі можна отримати безкоштовно та де їх надають

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Безкоштовно у Дніпрі можна отримати невідкладну чи ургентну стоматологічну допомогу. Пацієнту полегшать або знімуть гострий біль, а також вплинуть, якщо його стан загрожує життю, наприклад, якщо у нього пульпіт, перелом зуба, невралгія трійчастого нерва, травми щелепної області і тп. Також безкоштовно проводяться планові огляди для дітей віком до 18 років.

Які стоматологічні послуги безкоштовні

Безкоштовно в медустанові можуть не тільки полегшити біль або надати медичну допомогу, якщо є загроза життю пацієнта, а й проводять первинний огляд, планову допомогу та огляд дітей, а також надають ургентну допомогу для маленьких пацієнтів. Також проводяться інструментальні дослідження у рамках ургентної  чи планової допомоги дітям. Крім цього,  проводиться знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.

«А ось планова стоматологічна допомога для всіх,  віком від 18 років є платною. Тариф встановлює власник медустанови. Програма планової стоматологічної допомоги не покривається програмою медичних гарантій», – зазначили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України. Також заплатити потрібно буде за ортодонтичні процедури та протезування.

Дізнатись адресу найближчої медустанови, де надають безкоштовну стоматологічну допомогу у Дніпрі можна за телефоном 16-77 – це контакт-центр НСЗУ.

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Новости Днепра про Які стоматологічні послуги у Дніпрі можна отримати безкоштовно та де їх надаютьУкраїнська Новости Днепра про Які стоматологічні послуги у Дніпрі можна отримати безкоштовно та де їх надаютьРусский

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