Які стоматологічні послуги у Дніпрі можна отримати безкоштовно та де їх надають

Ряд стоматологічних послуг у Дніпрі можна отримати безкоштовно та без направлення від сімейного лікаря. Таку допомогу надають медустанови, які уклали договір із Національною службою здоров'я України. Усього в Україні закладів, де безкоштовно приймають стоматологи – 599.

Безкоштовно у Дніпрі можна отримати невідкладну чи ургентну стоматологічну допомогу. Пацієнту полегшать або знімуть гострий біль, а також вплинуть, якщо його стан загрожує життю, наприклад, якщо у нього пульпіт, перелом зуба, невралгія трійчастого нерва, травми щелепної області і тп. Також безкоштовно проводяться планові огляди для дітей віком до 18 років.

Які стоматологічні послуги безкоштовні

Безкоштовно в медустанові можуть не тільки полегшити біль або надати медичну допомогу, якщо є загроза життю пацієнта, а й проводять первинний огляд, планову допомогу та огляд дітей, а також надають ургентну допомогу для маленьких пацієнтів. Також проводяться інструментальні дослідження у рамках ургентної чи планової допомоги дітям. Крім цього, проводиться знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.

«А ось планова стоматологічна допомога для всіх, віком від 18 років є платною. Тариф встановлює власник медустанови. Програма планової стоматологічної допомоги не покривається програмою медичних гарантій», – зазначили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України. Також заплатити потрібно буде за ортодонтичні процедури та протезування.

Дізнатись адресу найближчої медустанови, де надають безкоштовну стоматологічну допомогу у Дніпрі можна за телефоном 16-77 – це контакт-центр НСЗУ.

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