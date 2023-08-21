Какие прививки нужны взрослым и как их получить бесплатно в Днепре в 2023 году

Журналисты dnepr.info разбирались, где ребенку и взрослому можно бесплатно вакцинироваться в Днепре.
Ребенка нужно вакцинировать согласно Календарю профилактических прививок, для взрослого наилучшим временем для ревакцинации будет возраст 26,36, 46 лет и так далее, поскольку в 16 лет согласно графику вакцинации, дети получают прививки от дифтерии и столбняка, которые необходимо «освежать» каждые 10 лет. Но если был пропущен год или несколько лет – не страшно.
Получить прививку можно как в коммунальных медучреждениях первичной помощи, так и в частных клиниках, которые подписали договор с Национальной службой здоровья и могут проводить вакцинацию. Плановая прививка от дифтерии и столбняка бесплатна при условии наличия подписанной с семейным врачом декларации. Для внутренних переселенцев наличие декларации не обязательно.
Также бесплатно взрослый может вакцинироваться от кори, паротита и краснухи в случае, если он контактировал с больным и не знает, был ли он в детстве привит от этих недугов.
Все дополнительные вакцины, которые не входят в календарь прививок – платные.
Вакцинироваться от ветряной оспы советует тем, кто часто контактирует с детьми и не болел этим недугом в детстве и будущим мамам.
От гепатита А вакцина нужна тем, кто работает с очистными сооружениями или общественным питанием.
В качестве профилактики для взрослых рекомендуются прививки от пневмококовой, менингококовой, папилломавирусной инфекций.
Данные о вакцинации врачи заносят в амбулаторную карточку пациента, а также в электронную систему здравоохранения. Последний вариант является гарантией того, что информация о факте вакцинации сохранится, поэтому в НСЗУ советуют уточнять у врача, внес ли он данные о прививке в Электронную систему здравоохранения.
Узнать, есть ли в области нужные вакцины можно тут.
Узнать, в каком ближайшем медучреждении есть вакцина от определенного недуга можно по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.
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