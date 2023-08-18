Почему в Днепре могут не оплатить больничный: перечень причин

Журналисты dnepr.info узнали, в каких случаях больному не стоит ждать компенсации от ПФУ.
В первую очередь без больничных выплат останутся те, кто работает неофициально и не оформлены. Считается, что такой человек не делает отчислений ЕСВ государству и платить ему не будут.
Также помощь по временной нетрудоспособности не предоставят тем, кто причинил умышленный вред своему здоровью для того, чтобы не идти на работу или симулировал болезнь.
Не стоит ждать компенсации больничного если болезнь или травма была получена человеком в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Не заплатят, если человек заболел во время отпуска по собственному желанию или во время дополнительного отпуска в связи с обучением.
Тем, кто нарушает режим лечения и не приходят вовремя на осмотр к врачу выплаты могут быть отменены.
Также не выплатят больничный, если человек получил травму или заболел во время совершения им уголовного преступления или находится под арестом.
После оформления листка нетрудоспособности в базе электронного реестра Пенсионного фонда автоматически формируется электронный больничный. Увидеть его может как сам заболевший – в личном кабинете на портале ПФУ, так и его работодатель – в личном кабинете компании. После получения больничного сотрудника работодатель должен начислить ему сумму выплат больничного и обратиться в ПФУ с Заявкой-расчетом. Далее на счет работодателя поступает нужная сумма больничного от ПФУ и он переводит его на счет сотрудника.
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