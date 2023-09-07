Какие мероприятия запланировали в Днепре на День города

В Днепре в 2023 году День города - 10 сентября.

Помпезных празднований, конечно, не будет, но в парках Днепра анонсировали мини-мероприятия ко Дню города.

Уже в четверг, 7 сентября, в парке Глобы можно посетить ретро-дискотеку для людей элегантного возраста. Начало заката 17:00. Продолжительность 2 часа – до 19:00

В парке Зеленый Гай пройдет благотворительное мероприятие в поддержку больных новорожденных, которые находятся на лечении в медучреждениях Днепра. Когда – 15:30-18:00

Пятница, 8 сентября

Ретро-дискотека для людей элегантного возраста в парке Глобы. Когда – 17:00-19:00

Суббота, 9 сентября

В этот день запланировали развлекательное мероприятие ко Дню города в парке Писаржевского. Когда – 15:00-18:00

Ежегодная молодежная акция «Тарелка счастья-2023» и мероприятие ко Дню города в парке им. Шевченко. Когда – 16:00-18:00

Развлекательное мероприятие ко Дню города в сквере им. О.Усачева. Когда – 15:00-18:00

Праздник для детей «День города» в сквере «Амурский парк» Когда – 16:00

Воскресенье, 10 сентября

Художественный арт-перфоманс на аллее со сказочными фигурами «Новая жизнь «Поляны сказок» в парке Глобы. Когда – 10:00-18:00

Развлекательное мероприятие ко Дню города от КП «Городская инфраструктура» в Западном сквере. Когда – 16:00-18:00

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