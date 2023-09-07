Какие мероприятия запланировали в Днепре на День города

Помпезных празднований, конечно, не будет, но в парках Днепра анонсировали мини-мероприятия ко Дню города.
Уже в четверг, 7 сентября, в парке Глобы можно посетить ретро-дискотеку для людей элегантного возраста. Начало заката 17:00. Продолжительность 2 часа – до 19:00
В парке Зеленый Гай пройдет благотворительное мероприятие в поддержку больных новорожденных, которые находятся на лечении в медучреждениях Днепра. Когда – 15:30-18:00
Пятница, 8 сентября
Ретро-дискотека для людей элегантного возраста в парке Глобы. Когда – 17:00-19:00
Суббота, 9 сентября
В этот день запланировали развлекательное мероприятие ко Дню города в парке Писаржевского. Когда – 15:00-18:00
Ежегодная молодежная акция «Тарелка счастья-2023» и мероприятие ко Дню города в парке им. Шевченко. Когда – 16:00-18:00
Развлекательное мероприятие ко Дню города в сквере им. О.Усачева. Когда – 15:00-18:00
Праздник для детей «День города» в сквере «Амурский парк» Когда – 16:00
Воскресенье, 10 сентября
Художественный арт-перфоманс на аллее со сказочными фигурами «Новая жизнь «Поляны сказок» в парке Глобы. Когда – 10:00-18:00
Развлекательное мероприятие ко Дню города от КП «Городская инфраструктура» в Западном сквере. Когда – 16:00-18:00
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