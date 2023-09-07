Які заходи запланували у Дніпрі на День міста - Днепр Инфо
Які заходи запланували у Дніпрі на День міста
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Сегодня 11:03

У Дніпрі у 2023 році День міста припадає на 10 вересня.

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Помпезних святкувань звичайно не буде, але в парках Дніпра анонсували міні-заходи до Дня міста. 

Уже в четвер, 7 вересня, у парку Глоби можна відвідати ретро-дискотеку для людей елегантного віку. Початок заходу 17:00. Тривалість 2 години – до 19:00

У парку Зелений Гай пройде благодійний захід на підтримку хворих новонароджених дітей, які перебувають на лікуванні у медзакладах Дніпра. Коли – 15:30-18:00
 

П’ятниця 8 вересня 

Ретро-дискотека для людей елегантного віку в парку Глоби. Коли – 17:00-19:00

Субота 9 вересня 

У цей день запланували розважальний захід до Дня міста у парку ім.Писаржевського. Коли – 15:00-18:00
 
Щорічна молодіжна акція «Тарілка щастя-2023» та захід до Дня міста у парку ім. Шевченка. Коли – 16:00-18:00
 
Розважальний захід до Дня міста у сквері ім. О.Усачова. Коли – 15:00-18:00
 
Свято для дітей «День міста» у сквері «Амурський парк» Коли – 16:00
 

Неділя 10 вересня 

Художній арт-перфоманс на алеї з казковими фігурами «Нове життя «Галявини казок» у парку Глоби. Коли – 10:00-18:00

Розважальний захід до Дня міста від КП «Міська інфраструктура» у сквері Західний. Коли – 16:00-18:00

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