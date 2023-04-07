Какая ситуация с водоснабжением в Днепре: оперативная информация по состоянию на вечер 7 апреля

На вечер бригады КП «Днепропроводоканал» завершили аварийные работы по ул. Лесогорская, 22, восстановлено водоснабжение на ул. Лесогорский и пер. Пермском.

В настоящее время коммунальщики все еще проводят аварийные работы на пересечении ул. Халхингольская и ул. Ржаной. Из-за этого прекращено водоснабжение улиц:

Халхингольская;

Ржаная.

По состоянию на 18:00 на повышающих и насосно-фильтровальных станциях аварии или обесточивания отсутствуют.

Бригады КП «Днепропроводоканал» и коммунальных предприятий города при необходимости готовы оперативно приступить к ликвидации аварийных ситуаций, а также к работам по заявкам горожан на очистку канализационных сетей, а также повреждений на сетях водоснабжения.

В случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций коммунальщики сразу их ликвидируют.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Читайте также:

Українська Русский

Автор: