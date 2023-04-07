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  • Яка ситуація із водопостачанням у Дніпрі: оперативна інформація станом на вечір 7 квітня

Яка ситуація із водопостачанням у Дніпрі: оперативна інформація станом на вечір 7 квітня

Сьогодні 19:45
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Станом на вечір бригади КП «Дніпроводоканал» завершили аварійні роботи по вул. Лісогорська, 22, відновлено водопостачання по вул. Лісогорській та пров. Пермському.

Новости Днепра про Яка ситуація із водопостачанням у Дніпрі: оперативна інформація станом на вечір 7 квітня

На цей час комунальники все ще проводять аварійні роботи на перетині вул. Халхінгольської та вул. Житної. Через це припинено водопостачання вулиць:

  • Халхінгольська;
  • Житня.
    Комунальники докладають максимальних зусиль, щоб завершити роботи і відновити водопостачання.

Без відключення води бригади КП «Дніпроводоканал» сьогодні працювали за заявками містян, що надійшли до «Контакт центру» Дніпровської мерії . У роботі було понад 40 об’єктів на очищення засмічень на мережах водовідведення та пошкоджень мереж водопостачання.

Станом на 18:00 на підвищувальних та насосно-фільтрувальних станціях  аварії чи знеструмлення відсутні.

Бригади КП «Дніпроводоканал» та комунальних підприємств міста у разі необхідності готові оперативно приступити до ліквідації аварійних ситуацій, а також до робіт за заявками містян на очищення каналізаційних мереж, а також пошкоджень на мережах водопостачання.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:  

  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Яка ситуація із водопостачанням у Дніпрі: оперативна інформація станом на вечір 7 квітняУкраїнська

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