Яка ситуація із водопостачанням у Дніпрі: оперативна інформація станом на вечір 7 квітня

Станом на вечір бригади КП «Дніпроводоканал» завершили аварійні роботи по вул. Лісогорська, 22, відновлено водопостачання по вул. Лісогорській та пров. Пермському.

На цей час комунальники все ще проводять аварійні роботи на перетині вул. Халхінгольської та вул. Житної. Через це припинено водопостачання вулиць:

Халхінгольська;

Житня.

Комунальники докладають максимальних зусиль, щоб завершити роботи і відновити водопостачання.

Без відключення води бригади КП «Дніпроводоканал» сьогодні працювали за заявками містян, що надійшли до «Контакт центру» Дніпровської мерії . У роботі було понад 40 об’єктів на очищення засмічень на мережах водовідведення та пошкоджень мереж водопостачання.

Станом на 18:00 на підвищувальних та насосно-фільтрувальних станціях аварії чи знеструмлення відсутні.

Бригади КП «Дніпроводоканал» та комунальних підприємств міста у разі необхідності готові оперативно приступити до ліквідації аварійних ситуацій, а також до робіт за заявками містян на очищення каналізаційних мереж, а також пошкоджень на мережах водопостачання.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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