Яка ситуація із водопостачанням у Дніпрі: оперативна інформація станом на вечір 7 квітня

На цей час комунальники все ще проводять аварійні роботи на перетині вул. Халхінгольської та вул. Житної. Через це припинено водопостачання вулиць:
Без відключення води бригади КП «Дніпроводоканал» сьогодні працювали за заявками містян, що надійшли до «Контакт центру» Дніпровської мерії . У роботі було понад 40 об’єктів на очищення засмічень на мережах водовідведення та пошкоджень мереж водопостачання.
Станом на 18:00 на підвищувальних та насосно-фільтрувальних станціях аварії чи знеструмлення відсутні.
Бригади КП «Дніпроводоканал» та комунальних підприємств міста у разі необхідності готові оперативно приступити до ліквідації аварійних ситуацій, а також до робіт за заявками містян на очищення каналізаційних мереж, а також пошкоджень на мережах водопостачання.
У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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