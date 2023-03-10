Какая ситуация с теплом и водой на 18:00: официальная информация

По состоянию на 18:00 в КП «Днепрводоканал», а также теплоснабжающих предприятиях: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» обесточивания отсутствуют. по ул. Ивасюка.

Возобновлено питание на повышающей насосной станции по ул. Маршала Малиновского. Частная энергоснабжающая компания подала напряжение. Возобновлено давление на верхних этажах по ул. Маршала Малиновского, 6 и пер. Любарского, 8-20.

Коммунальщики завершили ремонт теплосети по ул. Староказацкой. Возобновлено теплоснабжение в домах №38, 38б, 42, 44 по ул. Староказацкая и дома № 7 по ул. Мечникова.

Аварийные бригады КП «Теплоэнерго» в настоящее время продолжают работать по следующим адресам:

на ул. Коробова. Остановлена ​​районная котельная,

жители 47 домов пока без тепла.

Из-за порыва теплосети на углу ул. Ярослава Мудрого и ул. Князя В. Великого перекрыто теплоснабжение по следующим адресам:

ул. Князя Владимира Великого, 34, 34а, 36;

ул. Ярослава Мудрого, 6

Ремонтные работы коммунальщики проведут завтра 11 марта.

По улице Романа Шухевича, 64 произошла утечка с земли. КП «Днепропроводоканал» оперативно среагировал на заявку. Водопроводная бригада Чечеловского района работает на место крушения. При обследовании было обнаружено, что труба находится в аварийном состоянии.

В настоящее время проводятся аварийные работы по замене поврежденного водопровода ДУ 50 новым полиэтиленовым. В работах задействована одна бригада Чечеловского района и две единицы специальной техники.

После обеда КП «Днепропроводокал» оперативно за 1.5 часа справился с аварийно – восстановительными работами на ж/м Приднепровск по ул. 20 лет Победы, 56. Водоснабжение жителям ул. 20 лет Победы, ул. Космонавтов и ул. Агнии Барто – восстановлено.

По состоянию на 18.00 другие коммунальные службы Днепра завершают работу по заявкам жителей города о засорении на канализационных сетях водоотведения, а также по обращениям о повреждениях на сетях водоснабжения.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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