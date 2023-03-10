Яка ситуація з теплом та водою станом на 18:00: офіційна інформація

Станом на 18:00 у КП Дніпроводоканал» , а також на теплопостачальних підприємствах: КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро» знеструмлення відсутні.

Відновлено живлення на підвищувальній насосній станції по вул. Маршала Малиновського. Приватна енергопостачальна компанія подала напругу. Відновлено тиск на верхніх поверхах по вул. Маршала Малиновського, 6 та пров. Любарського, 8-20.

Комунальники завершили ремонт тепломережі по вул. Старокозацькій. Відновлено теплопостачання в будинках № 38, 38б, 42, 44 по вул. Старокозацька та будинку № 7 по вул. Мечникова.

Аварійні бригади КП «Теплоенерго» на цей час продовжують працювати за наступними адресами:

по вул. Івасюка. Зупинена будинкова котельня, тимчасово без тепла 2 будинки;

по вул. Коробова. Зупинена районна котельня, мешканці 47 будинків поки без тепла.

Через порив тепломережі на розі вул. Ярослава Мудрого та вул. Князя В. Великого перекрито теплопостачання за наступними адресами:

вул. Князя Володимира Великого, 34, 34а, 36;

вул. Ярослава Мудрого, 6.

Ремонтні роботи комунальники проведуть завтра 11 березня.

По вулиці Романа Шухевича, 64 стався витік з землі. КП «Дніпроводоканал» оперативно зреагував на заявку. Водопровідна бригада Чечелівського району працює на місце аварії. При обстежені було виявлено, що труба в аварійному стані.

Наразі проводяться аварійні роботи з заміни пошкодженого водопроводу ДУ 50 на новий поліетиленовий. В роботах задіяні одна бригада Чечелівського району та дві одиниці спеціальної техніки.

По обіді КП «Дніпроводокал» оперативно за 1.5 години вправився з аварійно – відновлювальними роботами на ж/м Придніпровськ по вул. 20 річчя Перемоги, 56. Водопостачання жителям вул. 20 річчя Перемоги, вул. Космонавтів та вул. Агнії Барто – відновлено.

Станом на 18:00 інші комунальні служби Дніпра завершують роботу за заявками жителів міста про засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також за зверненнями про пошкодження на мережах водопостачання.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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