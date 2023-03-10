Яка ситуація з теплом та водою станом на 18:00: офіційна інформація

Відновлено живлення на підвищувальній насосній станції по вул. Маршала Малиновського. Приватна енергопостачальна компанія подала напругу. Відновлено тиск на верхніх поверхах по вул. Маршала Малиновського, 6 та пров. Любарського, 8-20.
Комунальники завершили ремонт тепломережі по вул. Старокозацькій. Відновлено теплопостачання в будинках № 38, 38б, 42, 44 по вул. Старокозацька та будинку № 7 по вул. Мечникова.
Аварійні бригади КП «Теплоенерго» на цей час продовжують працювати за наступними адресами:
Через порив тепломережі на розі вул. Ярослава Мудрого та вул. Князя В. Великого перекрито теплопостачання за наступними адресами:
Ремонтні роботи комунальники проведуть завтра 11 березня.
По вулиці Романа Шухевича, 64 стався витік з землі. КП «Дніпроводоканал» оперативно зреагував на заявку. Водопровідна бригада Чечелівського району працює на місце аварії. При обстежені було виявлено, що труба в аварійному стані.
Наразі проводяться аварійні роботи з заміни пошкодженого водопроводу ДУ 50 на новий поліетиленовий. В роботах задіяні одна бригада Чечелівського району та дві одиниці спеціальної техніки.
По обіді КП «Дніпроводокал» оперативно за 1.5 години вправився з аварійно – відновлювальними роботами на ж/м Придніпровськ по вул. 20 річчя Перемоги, 56. Водопостачання жителям вул. 20 річчя Перемоги, вул. Космонавтів та вул. Агнії Барто – відновлено.
Станом на 18:00 інші комунальні служби Дніпра завершують роботу за заявками жителів міста про засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також за зверненнями про пошкодження на мережах водопостачання.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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