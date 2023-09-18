Как жителям Днепра оформить или восстановить пенсионное удостоверение: 2 варианта действий

Пенсионное удостоверение – подтверждает статус пенсионера и позволяет пользоваться льготами в основном на проезд в общественном транспорте. Оно выдается всем гражданам, после выхода на пенсию.

Как оформить пенсионное удостоверение и что делать в случае его потери – узнали журналисты dnepr.info.

Как получить пенсионное

Пенсионное удостоверение можно оформить офлайн – при оформлении самой пенсии в отделении Пенсионного фонда, либо онлайн – на портале ПФУ. В случае, если будущий пенсионер подает документы в отделении, то при себе ему, среди прочих документов, нужно иметь фотографии для удостоверения. Подойдут стандартные фотокарточки на документы с белым фоном. В таком случае удостоверение будет готово через некоторое время и за ним придется приезжать дополнительно.

Чтобы оформить пенсионное онлайн нужно зарегистрироваться на портале ПФУ и в личном кабинете в разделе «О пенсионном обеспечении» нажать кнопку «Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения». Там следует заполнить поля бланка на выдачу документа и прикрепить скан-копии паспорта, кода ИНН, фотографии, личную подпись. После – отправить заявление в ПФУ. Позже пенсионеру сообщат, куда нужно подъехать, чтобы забрать удостоверение.

Что делать при потере пенсионного удостоверения

При потере пенсионного удостоверения нужно подать заявление на его изготовление. Сделать это можно лично, в отделении Пенсионного фонда. При этом при себе нужно иметь паспорт, справку о присвоении идентификационного номера, фотографию.

Также подать такое заявление можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда либо в мобильном приложении учреждения. Алгоритм действий аналогичный как при подачи заявления на первое получение пенсионного удостоверения.

В ПФУ отметили, что сканированные документы должны быть сделаны с оригиналов, а не копий. Они должны быть четкими, читабельными и цветными, а размер каждого файла не должен превышать 1 Мб, также названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа. Скан-копии должны иметь расширение «jpg» или «pdf».

Электронное удостоверение

Также пенсионное удостоверение можно сгенерировать в приложении «Дія», при условии, что оно уже выдано пенсионеру либо было выдано не позже 2015 года. Оно имеет такую же юридическую силу, как и бумажное.

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