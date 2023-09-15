Как в Днепре получить субсидию на отапливаемый сезон 2023 года

Журналисты dnepr.info узнали, что нужно для оформления субсидии и как быть, если есть долги за коммуналку.
Субсидия назначается два раза в год – на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября и на отапливаемый – с 1 октября по 30 апреля. Для тех, кто уже пользовался субсидией с начала мая помощь будет продлена автоматически, так что повторно обращаться за ее назначением не нужно.
При расчете субсидии с 1 октября этого года будут учитываться доходы членов домохозяйства за первые два квартала 2023 года.
Подать заявление на получение субсидии можно: через портал Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ, портал «Дія» или обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, либо в сельской, поселковый или городской совет с заявлением.
Чтобы оформить помощь на оплату коммуналки не выходя из дома нужно зарегистрироваться или авторизоваться на выбранном портале или в приложении
В заявлении (для тех, кто подает в электронном и бумажном виде) нужно указать ФИО, серию и номер паспорта, номер карточки налогоплательщика и людей, проживающих в домохозяйстве, а также адрес и счет в банке, на который будут выплачивать помощь от государства. Через несколько дней заявителю сообщат о решении любым удобным для него способом.
Если у домохозяйства есть долги за оплату коммуналки свыше трех месяцев либо более 680 грн – помощь могут не дать. Но если субсидия очень нужна – следует обратиться к поставщику услуг, за которые задолжало домохозяйство и заключить с ним договор о реструктуризации долга. Копию договора следует прикрепить к заявлению на субсидию.
В минувшем отопительном сезоне средний размер субсидии по Украине составил 1,6 тыс грн. Начислением субсидии занимаются органы Пенсионного фонда. Субсидию назначают, если оплата коммунальных услуг «съедает» более 15% от суммы доходов всех лиц проживающих в домохозяйстве.
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