Як жителям Дніпра оформити або відновити пенсійне посвідчення: 2 варіанти дій

Як оформити пенсійне посвідчення та що робити у разі його втрати – довідалися журналісти dnepr.info.
Пенсійне посвідчення можна оформити офлайн – при оформленні самої пенсії у відділенні Пенсійного фонду або онлайн – на порталі ПФУ. Якщо майбутній пенсіонер подає документи у відділенні, то при собі йому, серед інших документів, потрібно мати фотографії для посвідчення. Підійдуть стандартні фотокартки на документи з білим тлом. У такому разі посвідчення буде готове за деякий час і за ним доведеться приїжджати додатково.
Щоб оформити пенсійне онлайн, потрібно зареєструватися на порталі ПФУ та в особистому кабінеті в розділі «Про пенсійне забезпечення» натиснути кнопку «Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення». Там слід заповнити поля бланка на видачу документа та прикріпити скан-копії паспорта, коду ІПН, фотографії, особистий підпис. Після – надіслати заяву до ПФУ. Пізніше пенсіонеру повідомлять, куди слід під’їхати, щоб забрати посвідчення.
У разі втрати пенсійного посвідчення потрібно подати заяву на його виготовлення. Зробити це можна особисто у відділенні Пенсійного фонду. При цьому потрібно мати при собі паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, фотографію.
Також подати таку заяву можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду або у мобільному додатку установи. Алгоритм дій аналогічний як із подання заяви при першому отриманні пенсійного посвідчення.
У ПФУ зазначили, що скановані документи мають бути зроблені з оригіналів, а не копій. Вони повинні бути чіткими, читабельними та кольоровими, а розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб, а також назви файлів повинні відповідати виду відсканованого документа. Скан-копії повинні мати розширення «jpg» або «pdf».
Також пенсійне посвідчення можна згенерувати у додатку «Дія», за умови, що його вже видано пенсіонеру або видано не пізніше 2015 року. Воно має таку ж юридичну силу, як паперове.
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