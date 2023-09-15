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  • Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)

Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)

Сегодня 14:52
просмотров

Еще 20 лет назад в самом центре Днепра стояли небольшие двухэтажные домики постройки 1890-х годов со всех сторон облепленные лестницами, балконами и верандами. Это были коммунальные квартиры, людей туда заселили после Второй мировой войны. Когда в городе началось активное строительство старые дома снесли, а на их месте возвели огромный комплекс ТЦ.

Новости Днепра про Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел центр города до строительства бизнес и торговых центров.

Новости Днепра про Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)

ТЦ Мост-Сити открылся в Днепре в 2006 году. На то время это был самый большой торговый центр не только в Днепре, но и во всей Украины. Это огромный комплекс, соединяющий в себе развлекательную, торговую, бизнес и жилую площади.

Новости Днепра про Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)

Он занимает довольно большую территорию и располагается сразу на четырех улицах. 

Новости Днепра про Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)

Ранее на его месте были целые кварталы частных домов, но все они были возведены в начале прошлого века, а после Второй мировой войны стали коммунальными квартирами, часть из них превратилась в бараки.

Новости Днепра про Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)

В таких домах не было элементарных удобств – все было во дворе, а к старинным зданиям люди пристраивали балконы, чтобы хоть как-то расширить жилплощадь, делали лестницы, отдельные входы. Каждый житель старался максимально отгородить свою жилплощадь от соседей.

Новости Днепра про Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)

Также тут было несколько производственных помещений. С канализацией и водой тут были проблемы. Часто последнюю брали с колонки на улице. Неподалеку находился стихийный рынок – там бегали крысы и были вечные груды мусора.

Новости Днепра про Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)

 В начале 2000-х годов людей с домов отселили, здания снесли, а на их месте построили новые.

Новости Днепра про Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)

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фото: блок Артема Костюка, А. Волок, А. Харлан

 

 

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Новости Днепра про Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)Русский

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