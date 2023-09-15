Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел центр города до строительства бизнес и торговых центров.
ТЦ Мост-Сити открылся в Днепре в 2006 году. На то время это был самый большой торговый центр не только в Днепре, но и во всей Украины. Это огромный комплекс, соединяющий в себе развлекательную, торговую, бизнес и жилую площади.
Он занимает довольно большую территорию и располагается сразу на четырех улицах.
Ранее на его месте были целые кварталы частных домов, но все они были возведены в начале прошлого века, а после Второй мировой войны стали коммунальными квартирами, часть из них превратилась в бараки.
В таких домах не было элементарных удобств – все было во дворе, а к старинным зданиям люди пристраивали балконы, чтобы хоть как-то расширить жилплощадь, делали лестницы, отдельные входы. Каждый житель старался максимально отгородить свою жилплощадь от соседей.
Также тут было несколько производственных помещений. С канализацией и водой тут были проблемы. Часто последнюю брали с колонки на улице. Неподалеку находился стихийный рынок – там бегали крысы и были вечные груды мусора.
В начале 2000-х годов людей с домов отселили, здания снесли, а на их месте построили новые.
фото: блок Артема Костюка, А. Волок, А. Харлан
Читайте также:
Автор:
Пока еще на улице теплая погода выходные можно потратить на…
Важно!!!
Днепряне разгадывают феномен удивительной гранитной тумбы, которую заметили возле дореволюционного…
Некоторые автобусы и маршрутки начали раньше заканчивать работу.
В Украине в четырех областях протестуют "систему электронного кейс-менеджмента".
В поселке Никопольщине у бабушки произошел инсульт из-за стресса.
У малыша до 50% ожогов тела, у 5-летнего мальчика – 8%.
Пока еще на улице теплая погода выходные можно потратить на то, чтобы узнать и увидеть что-то новое. В Днепре и области есть очень много красивых и необычных исторических памяток, которые нужно увидеть хотя бы раз. На их изучение не нужно…
В Кривом Роге судили электромонтера, который крал автовыключатели в многоэтажках.
Нестор Шуфрич посетили СБУ.
Важно!!!
Днепряне разгадывают феномен удивительной гранитной тумбы, которую заметили возле дореволюционного дома.
В Украине с 1 июля налоги на горючее вернулись на довоенный уровень.
Некоторые автобусы и маршрутки начали раньше заканчивать работу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!