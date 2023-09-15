Что можно посмотреть неподалеку Днепра за 1 день: потухший вулкан, валуны ледникового периода и казацкая крепость

Пока еще на улице теплая погода выходные можно потратить на то, чтобы узнать и увидеть что-то новое. В Днепре и области есть очень много красивых и необычных исторических памяток, которые нужно увидеть хотя бы раз. На их изучение не нужно много времени, а посетить их можно бесплатно.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 мест, которые можно посмотреть неподалеку Днепра за один день.

Казацкие клады и флаг

Гора Калитва образовалась в результате таяния ледника. В ее основе – мореновые наносы – кусочки базальта, гранита, тут были найдены останки доисторических животных и череп мамонта. В результате эрозии почвы в середине горы появилась глубокая балка, пересекающая ее на две части, чтобы предотвратить ее дальнейшее разрушение гору засадили деревьями. Высота Калитвы 145 метров. Гора была известно давно, ее описывали в старинных летописях Киевской Руси. Также, согласно легендам, на горе закопаны казацкие клады. Во времена казачества она служила защитным валом. Первоначально гора называлась Замок, но из-за того, что на ней был установлен казацкий флаг, который в то время назывался «калиткой» гора получила новое «имя» Калитва. Гора имеет статус заповедника, находится неподалеку Царычанки, у реки Орель. Длина Калитвы – до 5 км.

Валуны ледникового периода

Остатки валунов ледникового периода можно увидеть в заказнике неподалеку села Домоткань. Сюда валуны принес ледник около 200 тысяч лет назад. Камни из розового гранита поросли мхом. Эта порода гранита не характерна для наших широт, но такие же валуны можно увидеть в ряде стран Европы. Ученые считают, что движущийся из Скандинавии ледник сметал все на своем пути и поток воды нес это вперед. Таким образом валуны и попали на территорию области. Размер валуна от 4 до 7 метров.

Один из старейших вулканов

На территории Солонянской громады в селе Аполлоновка находится Аполлоновский палеовулкан, возраст которого около трех миллиардов лет. В жерле вулкана растут цветы и есть источник с водой. На его территории можно разглядеть остатки застывшей лавы. Внешне давно потухший вулкан напоминает балку.

Загадочный майдан

Неподалеку Павлограда, рядом с селом Маврино находится одна из самых загадочных достопримечательностей области. На большом поле есть различные по форме возвышенности и если смотреть на них сверху, то можно увидеть необычный рисунок. Но несмотря на наличие возвышенностей и впадин во время ливней тут не стоит вода, также тут нет и деревьев – они просто не растут. Называется эта достопримечательность Мавриинский майдан. По одной из версий ранее это было оборонительное сооружение казаков, по другой – майдан был спроектирован древними людьми для проведения ритуалов. Пока историки не подтверждают ни одну из них. Увидеть его стоит хотя бы потому что насыпи поражают своей геометрической точностью.

Казацкая крепость

Для того чтобы увидеть остатки старой казацкой крепости не нужно никуда выезжать из Днепра. Достаточно просто посетить Старые Кодаки. Крепость была возведена тут в 1635 году, а спустя несколько лет разрушена. В 1748 году тут была построена деревянная крепость и жили лоцманы, переправлявшие людей через Днепр. В 1933 году на территории поселения стали добывать гранит и из-за карьера была разрушена большая часть крепости. По пути в Старые Кодаки есть заброшенное каменное кладбище казаков, самые старые надгробия тут относятся в середине XIX века. Неподалеку от поселка есть балка Сажевка. Необычность ее в том, что балка изрезана выступами и углублениями и похожа на горы в Новой Зеландии.

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