Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Что можно посмотреть неподалеку Днепра за 1 день: потухший вулкан, валуны ледникового периода и казацкая крепость

Что можно посмотреть неподалеку Днепра за 1 день: потухший вулкан, валуны ледникового периода и казацкая крепость

Сегодня 12:44
просмотров

Пока еще на улице теплая погода выходные можно потратить на то, чтобы узнать и увидеть что-то новое. В Днепре и области есть очень много красивых и необычных исторических памяток, которые нужно увидеть хотя бы раз. На их изучение не нужно много времени, а посетить их можно бесплатно.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 мест, которые можно посмотреть неподалеку Днепра за один день.

Казацкие клады и флаг

Гора Калитва образовалась в результате таяния ледника. В ее основе – мореновые наносы – кусочки базальта, гранита, тут были найдены останки доисторических животных и череп мамонта. В результате эрозии почвы в середине горы появилась глубокая балка, пересекающая ее на две части, чтобы предотвратить ее дальнейшее разрушение гору засадили деревьями. Высота Калитвы 145 метров. Гора была известно давно, ее описывали в старинных летописях Киевской Руси. Также, согласно легендам, на горе закопаны казацкие клады. Во времена казачества она служила защитным валом. Первоначально гора называлась Замок, но из-за того, что на ней был установлен казацкий флаг, который в то время назывался «калиткой» гора получила новое «имя» Калитва. Гора имеет статус заповедника, находится неподалеку Царычанки, у реки Орель. Длина Калитвы – до 5 км.

Новости Днепра про Что можно посмотреть неподалеку Днепра за 1 день: потухший вулкан, валуны ледникового периода и казацкая крепость

Валуны ледникового периода

Остатки валунов ледникового периода можно увидеть в заказнике неподалеку села Домоткань. Сюда валуны принес ледник около 200 тысяч лет назад. Камни из розового гранита поросли мхом. Эта порода гранита не характерна для наших широт, но такие же валуны можно увидеть в ряде стран Европы. Ученые считают, что движущийся из Скандинавии ледник сметал все на своем пути и поток воды нес это вперед. Таким образом валуны и попали на территорию области. Размер валуна от 4 до 7 метров.

Новости Днепра про Что можно посмотреть неподалеку Днепра за 1 день: потухший вулкан, валуны ледникового периода и казацкая крепость

Один из старейших вулканов

На территории Солонянской громады в селе Аполлоновка находится Аполлоновский палеовулкан, возраст которого около трех миллиардов лет. В жерле вулкана растут цветы и есть источник с водой. На его территории можно разглядеть остатки застывшей лавы. Внешне давно потухший вулкан напоминает балку.

Новости Днепра про Что можно посмотреть неподалеку Днепра за 1 день: потухший вулкан, валуны ледникового периода и казацкая крепость

Загадочный майдан

Неподалеку Павлограда, рядом с селом Маврино находится одна из самых загадочных достопримечательностей области. На большом поле есть различные по форме возвышенности и если смотреть на них сверху, то можно увидеть необычный рисунок. Но несмотря на наличие возвышенностей и впадин во время ливней тут не стоит вода, также тут нет и деревьев – они просто не растут. Называется эта достопримечательность Мавриинский майдан. По одной из версий ранее это было оборонительное сооружение казаков, по другой – майдан был спроектирован древними людьми для проведения ритуалов. Пока историки не подтверждают ни одну из них. Увидеть его стоит хотя бы потому что насыпи поражают своей геометрической точностью.

Новости Днепра про Что можно посмотреть неподалеку Днепра за 1 день: потухший вулкан, валуны ледникового периода и казацкая крепость

Казацкая крепость

Для того чтобы увидеть остатки старой казацкой крепости не нужно никуда выезжать из Днепра. Достаточно просто посетить Старые Кодаки. Крепость была возведена тут в 1635 году, а спустя несколько лет разрушена. В 1748 году тут была построена деревянная крепость и жили лоцманы, переправлявшие людей через Днепр. В 1933 году на территории поселения стали добывать гранит и из-за карьера была разрушена большая часть крепости. По пути в Старые Кодаки есть заброшенное каменное кладбище казаков, самые старые надгробия тут относятся в середине XIX века. Неподалеку от поселка есть балка Сажевка. Необычность ее в том, что балка изрезана выступами и углублениями и похожа на горы в Новой Зеландии.

Новости Днепра про Что можно посмотреть неподалеку Днепра за 1 день: потухший вулкан, валуны ледникового периода и казацкая крепость

#image_title

 

Читайте также:

Новости Днепра про Что можно посмотреть неподалеку Днепра за 1 день: потухший вулкан, валуны ледникового периода и казацкая крепостьУкраїнська Новости Днепра про Что можно посмотреть неподалеку Днепра за 1 день: потухший вулкан, валуны ледникового периода и казацкая крепостьРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре сегодня трамваи и троллейбусы курсируют с опозданием: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 11:22
В Днепре сегодня трамваи и троллейбусы курсируют с опозданием: что произошло

Важно!!!

Жителей Днепра озадачила загадочная конструкция у дореволюционного дома: что это
Новости Днепра
Сегодня 11:21
Жителей Днепра озадачила загадочная конструкция у дореволюционного дома: что это

Днепряне разгадывают феномен удивительной гранитной тумбы, которую заметили возле дореволюционного…

В Днепре почти на неделю планируют перекрыть улицу в АНД районе: подробности
Новости Днепра
Сегодня 10:00
В Днепре почти на неделю планируют перекрыть улицу в АНД районе: подробности

Важная информация!

Сезон фонтанов — все: когда отключат фонтаны в Днепре
Новости Днепра
Вчера 22:02
Сезон фонтанов — все: когда отключат фонтаны в Днепре

Последний шанс сделать летние фото.

Последние новости

СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа
СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа

Нестор Шуфрич посетили СБУ.

Сегодня 11:54
5
просмотров
В Днепре сегодня трамваи и троллейбусы курсируют с опозданием: что произошло
В Днепре сегодня трамваи и троллейбусы курсируют с опозданием: что произошло

Важно!!!

Сегодня 11:22
4
просмотров
Жителей Днепра озадачила загадочная конструкция у дореволюционного дома: что это
Жителей Днепра озадачила загадочная конструкция у дореволюционного дома: что это

Днепряне разгадывают феномен удивительной гранитной тумбы, которую заметили возле дореволюционного дома.

Сегодня 11:21
0
просмотров
После возврата налогов на АЗС стало больше некачественного горючего: где жителям Днепра лучше не заправлять авто
После возврата налогов на АЗС стало больше некачественного горючего: где жителям Днепра лучше не заправлять авто

В Украине с 1 июля налоги на горючее вернулись на довоенный уровень.

Сегодня 10:59
4
просмотров
В Днепре почти на неделю планируют перекрыть улицу в АНД районе: подробности
В Днепре почти на неделю планируют перекрыть улицу в АНД районе: подробности

Важная информация!

Сегодня 10:00
6
просмотров
Олигарху из Днепра Коломойскому в изоляторе вручили третье подозрение
Олигарху из Днепра Коломойскому в изоляторе вручили третье подозрение

Олигарху из Днепра Игорю Коломойскому в четверг, 14 сентября, Бюро экономической безопасности Украины сообщило о третьем подозрении. Оно связано с завладением средствами ПриватБанка.

Сегодня 09:00
11
просмотров
В Днепре сообщили о минировании 2 школ и 3 вузов: нашли ли взрывчатку
В Днепре сообщили о минировании 2 школ и 3 вузов: нашли ли взрывчатку

Правоохранители проверили все объекты.

Сегодня 08:35
5
просмотров
Россияне ночью дважды накрывали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: поврежден транспортный объект
Россияне ночью дважды накрывали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: поврежден транспортный объект

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Сегодня 07:50
6
просмотров
На Днепропетровщине 16-летней девушке отказали в выдаче паспорта: в чем дело
На Днепропетровщине 16-летней девушке отказали в выдаче паспорта: в чем дело

16-летней жительнице села Марьянское Днепропетровской области отказали в выдаче паспорта. Поэтому, по ее словам, она не могла продолжить обучение в другой школе.

Сегодня 07:30
3
просмотров
На войне за Украину погибла 40-летняя Ирина Пономаренко из Днепропетровской области
На войне за Украину погибла 40-летняя Ирина Пономаренко из Днепропетровской области

Вечная слава!

Сегодня 06:50
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх