Как жителям Днепра можно быстро и дешево добраться в Египет и Турцию: цены на билеты и направления

Жители Украины и в том числе Днепра стали больше ездить в другие страны не с целью эвакуации, а по работе, для посещения родных или на отдых. И если в первых двух вариантах маршрут ясен, то для того, чтобы сэкономить и быстро добраться к морю нужно составлять маршрут часто самостоятельно.

Журналисты dnepr.info выяснили, в какую страну нужно ехать, чтобы быстро и дешево добраться до места отдыха.

Польша

Добраться сюда легче всего. В Польшу курсируют поезда с Украины, так что эта поездка будет с минимум пересадок и быстрым пересечением границы. Один из самых больших аэропортов Польши находится в Кракове. Через него летают лоукостеры Wizz Air и Ryanair, поэтому тут легко можно купить дешевые билеты в Болгарию, Грецию, Испанию, Кипр, Италию, ОАЭ, Хорватию, Португалию, Черногорию, а также множество других стран, так как Британия, Германия, Франция, Швеция. Такие же авиарейсы курсируют через аэропорт в Варшаве, но в отличии от Кракова, из Варшавы можно уехать еще и в Тунис и Турцию. Из аэропорта Жешува (одного из ближайших к нашей границе) можно улететь в Египет. Поездка на поезде Киев – Пшемысль обойдется в среднем почти в 1,6 тыс грн в одну сторону. Из Киева также курсируют прямые поезда Киев-Варшава, но достать билет на них невозможно. Да и чтобы уехать со столицы Украины в Пшемысль нужно постараться. Ближайшие даты, на которые можно забронировать билет начинаются с 20 чисел июля.

Молдова

Добраться в эту страну можно прямым поездом из Киева, которые едет сразу в Кишинев, что очень удобно – не нужно перемещаться в другой город для вылета. С аэропорта Кишинева можно попасть в Грузию, Израиль, Италию, Турцию, Египет, Испанию, Португалию, Черногорию, Грецию. Рейсы выполняет как национальный молдавский перевозчик, местный лоукостер Fly One, так и лоукостер Wizz Air. За билет на поезд до столицы Молдовы нужно отдать 2,8 тыс грн в одну сторону.

Венгрия

Это третья страна, куда легче всего добраться с Украины и в аэропорту которой есть большой выбор рейсов. Доехать до ближайшего к нашей границе аэропорта в этой стране – Дебрецена можно с помощью автобуса или поезда, курсирующего через Чоп. Билет до населенного пункта обойдется от 655 грн. А уже из аэропорта на лоукостере Wizz Air можно попасть в Грецию, Болгарию, на Кипр, в Израиль или Испанию. Для того, чтобы попасть в Алжир, Египет, Катар, ОАЭ, Португалию, Северную Македонию, Черногорию, Мальту и Турцию нужно ехать в Будапешт. Именно со столичного аэропорта отправляются эти рейсы. Будапештский аэропорт является «домом» для компании Wizz Air, поэтому с дешевыми билетами в разные страны тут проблем нет. Добраться с Киева в Чоп можно в среднем за 824 грн.

Словакия

До этой страны можно добраться с помощью поезда Мукачево- Кошице или на автобусе. В этом городе есть аэропорт, но улететь с него можно только в Великобританию, Австрию, Ирландию, Чехию. Чтобы попасть к морю нужно ехать в Братиславу, где есть рейсы в Грецию, Испанию, Италию, Кипр, на Мальту, в Турцию и Хорватию. Авиаперелеты осуществляет лоукостер Wizz Air. Пересечь границу на автобусе обойдется в среднем 20 евро. Добраться до Мукачево на поезде обойдется минимум в 837 грн.

Румыния

Пересечь границу с этой страной можно только на автобусе. Самый ближайший к границе Украины аэропорт Румынии находится в городе Сучава. Доехать до этого населенного пункта из столицы Украины обойдется в среднем в тысячу гривен. Улететь отсюда с помощью лоукостера Wizz Air можно на Кипр и в Италию. Еще один аэропорт, который находится относительно недалеко от украинской границы – это Клуж-Напока. Цены на билет аналогичные. Отсюда можно улететь в ОАЭ, Грецию, Испанию, Италию, на Кипр, Мальту, в Израиль и Турцию.

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