Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как жителям Днепра можно быстро и дешево добраться в Египет и Турцию: цены на билеты и направления

Как жителям Днепра можно быстро и дешево добраться в Египет и Турцию: цены на билеты и направления

Сегодня 13:38
просмотров

Жители Украины и в том числе Днепра стали больше ездить в другие страны не с целью эвакуации, а по работе, для посещения родных или на отдых. И если в первых двух вариантах маршрут ясен, то для того, чтобы сэкономить и быстро добраться к морю нужно составлять маршрут часто самостоятельно.

Новости Днепра про Как жителям Днепра можно быстро и дешево добраться в Египет и Турцию: цены на билеты и направления 

Журналисты dnepr.info выяснили, в какую страну нужно ехать, чтобы быстро и дешево добраться до места отдыха.

Польша

Добраться сюда легче всего. В Польшу курсируют поезда с Украины, так что эта поездка будет с минимум пересадок и быстрым пересечением границы. Один из самых больших аэропортов Польши находится в Кракове. Через него летают лоукостеры Wizz Air и Ryanair, поэтому тут легко можно купить дешевые билеты в Болгарию, Грецию, Испанию, Кипр, Италию, ОАЭ, Хорватию, Португалию, Черногорию, а также множество других стран, так как Британия, Германия, Франция, Швеция. Такие же авиарейсы курсируют через аэропорт в Варшаве, но в отличии от Кракова, из Варшавы можно уехать еще и в Тунис и Турцию. Из аэропорта Жешува (одного из ближайших к нашей границе) можно улететь в Египет. Поездка на поезде Киев – Пшемысль обойдется в среднем почти в 1,6 тыс грн в одну сторону. Из Киева также курсируют прямые поезда Киев-Варшава, но достать билет на них невозможно. Да и чтобы уехать со столицы Украины в Пшемысль нужно постараться. Ближайшие даты, на которые можно забронировать билет начинаются с 20 чисел июля.

 

Новости Днепра про Как жителям Днепра можно быстро и дешево добраться в Египет и Турцию: цены на билеты и направления

Молдова

Добраться в эту страну можно прямым поездом из Киева, которые едет сразу в Кишинев, что очень удобно – не нужно перемещаться в другой город для вылета. С аэропорта Кишинева можно попасть в Грузию, Израиль, Италию, Турцию, Египет, Испанию, Португалию, Черногорию, Грецию. Рейсы выполняет как национальный молдавский перевозчик, местный лоукостер Fly One, так и лоукостер Wizz Air. За билет на поезд до столицы Молдовы нужно отдать 2,8 тыс грн в одну сторону.

Новости Днепра про Как жителям Днепра можно быстро и дешево добраться в Египет и Турцию: цены на билеты и направления

Венгрия

Это третья страна, куда легче всего добраться с Украины и в аэропорту которой есть большой выбор рейсов. Доехать до ближайшего к нашей границе аэропорта в этой стране – Дебрецена можно с помощью автобуса или поезда, курсирующего через Чоп. Билет до населенного пункта обойдется от 655 грн. А уже из аэропорта на лоукостере Wizz Air можно попасть в Грецию, Болгарию, на Кипр, в Израиль или Испанию. Для того, чтобы попасть в Алжир, Египет, Катар, ОАЭ, Португалию, Северную Македонию, Черногорию, Мальту и Турцию нужно ехать в Будапешт. Именно со столичного аэропорта отправляются эти рейсы. Будапештский аэропорт является «домом» для компании Wizz Air, поэтому с дешевыми билетами в разные страны тут проблем нет. Добраться с Киева в Чоп можно в среднем за 824 грн.

Новости Днепра про Как жителям Днепра можно быстро и дешево добраться в Египет и Турцию: цены на билеты и направления

Словакия

До этой страны можно добраться с помощью поезда Мукачево- Кошице или на автобусе. В этом городе есть аэропорт, но улететь с него можно только в Великобританию, Австрию, Ирландию, Чехию. Чтобы попасть к морю нужно ехать в Братиславу, где есть рейсы в Грецию, Испанию, Италию, Кипр, на Мальту, в Турцию и Хорватию. Авиаперелеты осуществляет лоукостер Wizz Air. Пересечь границу на автобусе обойдется в среднем 20 евро. Добраться до Мукачево на поезде обойдется минимум в 837 грн.

Новости Днепра про Как жителям Днепра можно быстро и дешево добраться в Египет и Турцию: цены на билеты и направления

Румыния

Пересечь границу с этой страной можно только на автобусе. Самый ближайший к границе Украины аэропорт Румынии находится в городе Сучава.  Доехать до этого населенного пункта из столицы Украины обойдется в среднем в тысячу гривен. Улететь отсюда с помощью лоукостера Wizz Air можно на Кипр и в Италию. Еще один аэропорт, который находится относительно недалеко от украинской границы – это Клуж-Напока.  Цены на билет аналогичные. Отсюда можно улететь в ОАЭ, Грецию, Испанию, Италию, на Кипр, Мальту, в Израиль и Турцию.

Новости Днепра про Как жителям Днепра можно быстро и дешево добраться в Египет и Турцию: цены на билеты и направления

Читайте также:

Новости Днепра про Как жителям Днепра можно быстро и дешево добраться в Египет и Турцию: цены на билеты и направленияУкраїнська Новости Днепра про Как жителям Днепра можно быстро и дешево добраться в Египет и Турцию: цены на билеты и направленияРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жители Днепра нашли у себя на кухне метровую змею
Новости Днепра
Сегодня 15:08
Жители Днепра нашли у себя на кухне метровую змею

Днепряне нашли у себя дома змею.

Как жителям Днепра рассчитать субсидию на отопительный сезон 2023/2024 (ИНСТРУКЦИЯ)
Новости Днепра
Сегодня 14:40
Как жителям Днепра рассчитать субсидию на отопительный сезон 2023/2024 (ИНСТРУКЦИЯ)

Субсидия насчитывается жителям Днепра и Украины, если оплата коммунальных платежей…

У семиметрового Атланта в центре Днепра появится семья: детали
Новости Днепра
Сегодня 14:17
У семиметрового Атланта в центре Днепра появится семья: детали

У днепровского Атланта появятся друзья.

В Днепре судили фейкового пенсионера, который хотел сэкономить на проезде: как его наказали
Новости Днепра
Сегодня 13:35
В Днепре судили фейкового пенсионера, который хотел сэкономить на проезде: как его наказали

Днепрянин изготовил фейковое пенсионное удостоверение, чтобы бесплатно кататься в транспорте.

Последние новости

Жители Днепра нашли у себя на кухне метровую змею
Жители Днепра нашли у себя на кухне метровую змею

Днепряне нашли у себя дома змею.

Сегодня 15:08
7
просмотров
Как жителям Днепра рассчитать субсидию на отопительный сезон 2023/2024 (ИНСТРУКЦИЯ)
Как жителям Днепра рассчитать субсидию на отопительный сезон 2023/2024 (ИНСТРУКЦИЯ)

Субсидия насчитывается жителям Днепра и Украины, если оплата коммунальных платежей превышает 15% от дохода домохозяйства. А вот какая сумма помощи – вопрос индивидуальный и насчитывается каждому обратившемуся отдельно. Процент платежа определяется размером среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на человека.

Сегодня 14:40
3
просмотров
У семиметрового Атланта в центре Днепра появится семья: детали
У семиметрового Атланта в центре Днепра появится семья: детали

У днепровского Атланта появятся друзья.

Сегодня 14:17
6
просмотров
В Днепре судили фейкового пенсионера, который хотел сэкономить на проезде: как его наказали
В Днепре судили фейкового пенсионера, который хотел сэкономить на проезде: как его наказали

Днепрянин изготовил фейковое пенсионное удостоверение, чтобы бесплатно кататься в транспорте.

Сегодня 13:35
8
просмотров
Житель Кривого Рога нашел пистолет и кичился им на улице
Житель Кривого Рога нашел пистолет и кичился им на улице

В Кривом Роге горожане пожаловались правоохранителям на мужчину, разгуливавшего по улице с пистолетом.

Сегодня 12:57
6
просмотров
На войне погиб профессиональный фехтовальщик из Днепра Денис Борейко: когда пройдет прощание
На войне погиб профессиональный фехтовальщик из Днепра Денис Борейко: когда пройдет прощание

На войне погиб спортсмен из Днепра Денис Борейко.

Сегодня 12:29
4
просмотров
Почти 62 дня сирены: Днепр и область вошли в топ-10 «самых тревожных регионов Украины»
Почти 62 дня сирены: Днепр и область вошли в топ-10 «самых тревожных регионов Украины»

Уже больше 500 дней, как россияне начали полномасштабное вторжение в Украину.

Сегодня 12:13
5
просмотров
Некоторые украинцы смогут ввозить машины без пошлины: подробности
Некоторые украинцы смогут ввозить машины без пошлины: подробности

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий ввозить автомобили без пошлины.

Сегодня 11:52
5
просмотров
В Днепре 1-летнего ребенка случайно закрыли в машине
В Днепре 1-летнего ребенка случайно закрыли в машине

Годовалого ребенка ненароком оставили в закрытом авто.

Сегодня 11:43
6
просмотров
Запрет на рекламу и продажу «вкусных» электронных сигарет: до когда их можно приобрести
Запрет на рекламу и продажу «вкусных» электронных сигарет: до когда их можно приобрести

Уже с сегодняшнего дня действует запрет на электронные сигареты.

Сегодня 10:58
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх