Як мешканцям Дніпра можна швидко та дешево дістатись до Єгипту та Туреччини: ціна на квитки та напрямки

Мешканці України та Дніпра стали більше їздити в інші країни не з метою евакуації, а по роботі, для відвідування рідних чи на відпочинок. І якщо в перших двох варіантах маршрут ясний, то для того, щоб заощадити і швидко дістатися моря потрібно складати маршрут часто самостійно.

Журналісти dnepr.info з’ясували, до якої країни потрібно їхати, щоб швидко та дешево дістатися місця відпочинку.

Польща

Дістатись сюди найлегше. До Польщі курсують потяги з України, тож ця поїздка буде з мінімум пересадок та швидким перетином кордону. Один із найбільших аеропортів Польщі знаходиться у Кракові. Через нього літають лоукостери Wizz Air і Ryanair, тому легко можна купити дешеві квитки в Болгарію, Грецію, Іспанію, Кіпр, Італію, ОАЕ, Хорватію, Португалію, Чорногорію, а також безліч інших країн, так як Британія, Німеччина, Франція, Швеція. Такі ж авіарейси курсують через аеропорт у Варшаві, але, на відміну від Кракова, з Варшави можна виїхати ще й до Тунісу та Туреччини. З аеропорту Жешува (одного з найближчих до нашого кордону) можна відлетіти до Єгипту.

Поїздка потягом Київ – Пшемисль обійдеться в середньому майже 1,6 тис грн в один бік. Аналогічна ціна на потяг Київ-Жешув. Також з Києва курсують прямі потяги Київ-Варшава, але дістати квиток на них неможливо. Та й щоб виїхати зі столиці України до Пшемисля, треба постаратися. Найближчі дати, на які можна забронювати квиток, починаються з 20 чисел липня.

Молдова

Дістатись цієї країни можна прямим потягом з Києва, який їде одразу до Кишинева, що дуже зручно – не потрібно переміщатися в інше місто для вильоту. З аеропорту Кишинева можна потрапити до Грузії, Ізраїлю, Італії, Туреччини, Єгипту, Іспанії, Португалії, Чорногорії, Греції. Рейси виконує як національний молдавський перевізник, місцевий лоукостер Fly One, так і лоукостер Wizz Air. За квиток на поїзд до столиці Молдови потрібно віддати 2,8 тис. грн в один бік.

Угорщина

Це третя країна, куди найлегше дістатися з України та в аеропорту якої є великий вибір рейсів. Доїхати до найближчого до нашого кордону аеропорту в цій країні Дебрецена можна за допомогою автобуса або поїзда, що курсує через Чоп. Квиток до закордонного населеного пункту коштуватиме 655 грн. А вже з аеропорту на лоукостері Wizz Air можна потрапити до Греції, Болгарії, Кіпру, Ізраїлю чи Іспанії. Для того, щоб потрапити до Алжиру, Єгипту, Катару, ОАЕ, Португалії, Північної Македонії, Чорногорії, Мальти та Туреччини потрібно їхати в Будапешт. Саме зі столичного аеропорту вирушають ці рейси. Будапештський аеропорт є «домівкою» для компанії Wizz Air, тому з дешевими квитками до різних країн тут проблем немає. Дістатися з Києва до Чопу можна в середньому за 824 грн.

Словаччина

До цієї країни можна дістатися за допомогою потяга Мукачево-Кошице або автобусом. У цьому місті є аеропорт, але відлетіти з нього можна тільки до Великобританії, Австрії, Ірландії, Чехії. Щоб потрапити до моря потрібно їхати до Братислави, де є рейси до Греції, Іспанії, Італії, Кіпру, на Мальту, до Туреччини та Хорватії. Авіаперельоти здійснює лоукостер Wizz Air. Перетнути кордон на автобусі обійдеться в середньому 20 євро. До Мукачева зі столиці можна дістатись в середньому за 837 грн.

Румунія

Перетнути кордон з цією країною можна тільки автобусом. Найближчий до кордону України аеропорт Румунії знаходиться у місті Сучава. Доїхати до цього населеного пункту зі столиці України коштуватиме в середньому тисячу гривень. Відлетіти звідси за допомогою лоукостера Wizz Air можна на Кіпр та Італію. Ще один аеропорт, який знаходиться відносно неподалік українського кордону – це Клуж-Напока. Ціни на білет аналогічні. Звідси можна відлетіти до ОАЕ, Греції, Іспанії, Італії, Кіпру, Мальти, Ізраїлю та Туреччини.

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