Выгул собак, полив огорода и переписка: ТОП-5 идей как подзаработать летом в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали, сколько можно заработать таким образом и какие ниши есть на рынке.
Самая простая и одновременно сложная работа – «друг по переписке». Час общения обойдется в среднем от 200 грн. За эти деньги обещают и выслушать, и поддержать и даже развеселить. Также с собеседником возможно общение по телефону – это может стоить дороже. Услугу «друга» нужно оплачивать авансом, заранее, а время, когда можно писать или звонить строго оговаривается.
От 200 грн оценивается копание, прополка, полив частного огорода или сбор урожая. Цена договорная, каждая услуга стоит по-разному и зависит от разных факторов, в том числе от объема, сложности и длительности работы.
В среднем от 500 грн оценивается работа по уборки могил. Уход может быть как разовый, так и постоянный. На могилке не только вымоют памятник, но и покрасят оградку, приберут сорняки, подсыпят землю и прочее. Заказчику после проведения работ предоставят фотоотчет.
Также среди сезонных, достаточно несложных и не длительных работ – присмотр за домом, дачей или квартирой. Стоимость оговаривается отдельно. Возможен не присмотр за недвижимостью, а работа по кормлению животных во дворе или доставке продуктов питания пожилым людям. Заказчикам предоставляется фото и видео отчет.
Услуги по выгулу собак оцениваются в Днепре от 50 грн за прогулку. Стоимость выгула потенциально опасных пород собак оговаривается отдельно. Прогулка будет проходить там, где захочет хозяин. Время прогулки, длительность и возможные дополнительные расходы оговариваются отдельно.
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