ТОП-10 мест, которых больше нет в Днепре: подвесная фонтан и рынок в центре (ФОТО)

С начала 2000-х годов Днепр сильно изменился. Появились новые здания, парки, скверы, магазины и ТЦ. Вместе с тем с улиц города исчезло то, что горожане видели не один десяток лет, чем долго пользовались и к чему привыкли.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 мест, которых больше нет в Днепре.

Таксофоны

Еще в начале 2000-х в центре города можно было встретить таксофоны. Их крепили на стенах зданий, а позвонить можно было купив карточку или бросив в аппарат несколько монеток. Но со временем мобильные телефоны их вытеснили. Окончательно таксофоны исчезли в 2010-х годах.

Фонтан

Фонтан возле ЦУМа был построен в 1973 году и использовался преимущественно для вентиляции помещений магазина. Он выглядел очень просто, но успел полюбиться жителям города и стать местом-ориентиром, где назначались встречи и свиданья. В 2011 году его убрали.

Канатная дорога

Подвесная дорога появилась в Днепре в 1968 году. С ее помощью можно было очень быстро добраться до Монастырского острова. Она пользовалась большой популярностью среди горожан, поскольку значительно сокращала путь на пляж, а также могла запросто сойти за аттракцион. Иногда, правда, дорога «зависала» на 10-15 минут по техническим причинам и тогда люди в кабинках проводили несколько незабываемых минут над дорогой или рекой. Длина дороги составляла 717 метров, преодолеть их можно было за 11 минут. Высота от реки до кабинки составляла 10 метров. Горожан на остров и обратно возило 18 кабинок. Свой последний рейс канатная дорога сделала в 2007 году и с тех пор не работает.

Вещевой рынок

В середине 1990-х годов на территории стадиона «Металлург» открылся рынок с одноименным названием. Купить там можно было все, что угодно, но больше всего тут продавали одежду: с Турции и Польши. Стоила она дороже, чем на Озерке и одеваться «на Металлурге» считалось престижно». Работало тут около 700 продавцов. Рынок просуществовал до 2004 года.

Рынок в центре

В начале 1990-х годов там, где сегодня находится ТЦ «Европа» был торговый рынок. Назывался он «Катеринославский» и купить тут можно было все, что угодно – от сигарет и пирожков до спортивной одежды. Часть продавцов раскладывали свой товар в рядах, а кому оборудованных мест торговли не досталось – на газетке на асфальте. В 2004 году торговцев «переселили» на другие рынки Днепра, а площадь реконструировали.

Птичка

Еще один рынок в Днепре популярный в 1990-х годах – Птичий. Находился он на Троицкой. Купить там можно было не только домашнего питомца – от котиков и собачек до рыбок и крыс с попугайчиками, но и все, что для них необходимо – от еды до «домика». С 2007 года его место нахождение постоянно менялось.

Гостиница в центре

В середине 1950-х годов в Днепре появилась гостиница «Центральная». Находилась она между ЦУМом и «Детским миром». Она быстро стала одним из символов города, а фото ее фасада публиковали на почтовых открытках. В 1990-х годах постояльцев не было, комнаты стали сдавать в аренду частным фирмам, а в 2008 году ее снесли.

Старый кинотеатр

Кинотеатр «Родина» открылся в Днепре в 1909 году. Тогда он назывался «Электробиоскоп Зайлера», в честь своего основателя, а здание было деревянным. В 1913 году на его месте появилось каменное здание, а сам кинотеатр получил новое название «Гигант». Название «Родина» он получил в 1945 году, предварительно сменив несколько «имен». В 2014 вместо кинотеатра в здании появилась пивоварня.

Новый ЖК

Кинотеатр «Салют» открылся на Победе в 1976 году. Это был подарок жителям города на 200-летия со дня основания Днепра. Кинозал пережил 1990-е годы, а в начале 2000-х его реконструировали. Но в 2010 году кино тут показывать перестали. «Салют» стал местом обитания бомжей, несколько раз тут случались пожары. В 2021 году его снесли. На месте кинотеатра планируют построить новый ЖК.

Дворец здоровья

В 1927 году в городе был построен Дворец здравоохранения или как его еще называют Дворец профилактики. Проект здания разработал архитектор Александр Красносельский. Предназначался дворец для комплексного медобслуживания работников «Петровки». В трехэтажном здании до 2017 года располагалась поликлиника, но медики его покинули и с тех пор здание стоит заброшенным и потихоньку разрушается.

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