Исчезнувшая гостиница на Липинского в Днепре: ресторан на балконе и официанты в черных фраках (ФОТО)

Более 100 лет назад, когда город получил толчок к промышленному развитию в населенном пункте открывались не только различные магазины, но и множество гостиниц. Большинство зданий отелей не дожило до наших дней. Одна из дорогих гостиниц находилась на нынешней улице Вячеслава Липинского, а тогда – Торговой.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как она выглядела.

Гостиница находилась на левой стороне улицы. Назывался отель «Континенталь». Открылся в начале 1900-х годов. Особенностью гостиницы был большой балкон – на нем находилась летняя терраса ресторана. Он находился на втором этаже, необычным было то, что балкон поддерживали не столбы или колонны, а кариатиды – по сути своей колонны, но сделанные в виде женских фигур. Они служили декором и одновременно рекламой заведения.

Гостиница считалась «первоклассной», находилась в центре города. Номера были обставлены сделанной заграницей мебелью и стоили от 1 до 10 руб в сутки, что по тем меркам довольно дорого. Для сравнения, в среднем в отелях города можно было снять комнату от 0,75 коп до 5 руб в сутки. В гостинице было электрическое освещение, водяное отопление, в каждом номере была ванна комната, а на каждом этаже стоял телефон, которым могли воспользоваться постояльцы.

При ресторане были конюшни. Кучеру постояльца за отдельную плату могли предоставить не только ночлежку в небольшой комнатке, но и стакан пива с бутербродом.

При гостинице был ресторан, где подавали блюда европейской кухни. Посетителям предлагали различные изыски от омаров до устриц и барашков. Гостей обслуживали официанты исключительно мужского пола. Одеты они были в черные фраки.

Гостиницу несколько раз переименовывали. Первый – в 1909 году, тогда она стала называться «Метрополь», второй раз – в 1920 году – тогда ее название сменилось на «Коммерческую». Но несмотря на смену «имен» стоимость номеров тут оставалась прежней – отель был дорогой и очень престижный. В 1943 году во время освобождения Днепра здание гостиницы было сожжено, восстанавливать его не стали.

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