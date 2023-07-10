Исчезнувшая гостиница на Липинского в Днепре: ресторан на балконе и официанты в черных фраках (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как она выглядела.
Гостиница находилась на левой стороне улицы. Назывался отель «Континенталь». Открылся в начале 1900-х годов. Особенностью гостиницы был большой балкон – на нем находилась летняя терраса ресторана. Он находился на втором этаже, необычным было то, что балкон поддерживали не столбы или колонны, а кариатиды – по сути своей колонны, но сделанные в виде женских фигур. Они служили декором и одновременно рекламой заведения.
Гостиница считалась «первоклассной», находилась в центре города. Номера были обставлены сделанной заграницей мебелью и стоили от 1 до 10 руб в сутки, что по тем меркам довольно дорого. Для сравнения, в среднем в отелях города можно было снять комнату от 0,75 коп до 5 руб в сутки. В гостинице было электрическое освещение, водяное отопление, в каждом номере была ванна комната, а на каждом этаже стоял телефон, которым могли воспользоваться постояльцы.
При ресторане были конюшни. Кучеру постояльца за отдельную плату могли предоставить не только ночлежку в небольшой комнатке, но и стакан пива с бутербродом.
При гостинице был ресторан, где подавали блюда европейской кухни. Посетителям предлагали различные изыски от омаров до устриц и барашков. Гостей обслуживали официанты исключительно мужского пола. Одеты они были в черные фраки.
Гостиницу несколько раз переименовывали. Первый – в 1909 году, тогда она стала называться «Метрополь», второй раз – в 1920 году – тогда ее название сменилось на «Коммерческую». Но несмотря на смену «имен» стоимость номеров тут оставалась прежней – отель был дорогой и очень престижный. В 1943 году во время освобождения Днепра здание гостиницы было сожжено, восстанавливать его не стали.
Читайте также:
Автор:
Преступление произошло 5 июля около 13.00 у озера между селами…
Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, а сами…
Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 4 кв. км…
Дисциплинарный комитет ФИФА не признал "Днепр-1" спортивным правопреемником ФК "Днепр".
Преступление произошло 5 июля около 13.00 у озера между селами Попасное и Надеждовка Новомосковского района.
Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, а сами успешно атакуют в Запорожской области. Также защитникам удалось уничтожить одно средство противовоздушной обороны оккупантов.
Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 4 кв. км на востоке и на 10,2 кв. км - на юге.
Дисциплинарный комитет ФИФА не признал "Днепр-1" спортивным правопреемником ФК "Днепр".
В воскресенье, 9 июля, в Кривом Роге на улице Маршака произошел несчастный случай.
Еще один пернатый беглец.
Сегодня, 10 июля, в Днепре произошел ужасный инцидент.
С 1 сентября Сбербанк не будет выплачивать пенсии и другие соцвыплаты пенсионерам и ВПЛ.
Операция прошла успешно.
В воскресенье, 9 июля, на Набережной Победы произошло серьезное ДТП.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!