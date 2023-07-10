Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Исчезнувшая гостиница на Липинского в Днепре: ресторан на балконе и официанты в черных фраках (ФОТО)

Исчезнувшая гостиница на Липинского в Днепре: ресторан на балконе и официанты в черных фраках (ФОТО)

Сегодня 17:46
просмотров

Более 100 лет назад, когда город получил толчок к промышленному развитию в населенном пункте открывались не только различные магазины, но и множество гостиниц. Большинство зданий отелей не дожило до наших дней. Одна из дорогих гостиниц находилась на нынешней улице Вячеслава Липинского, а тогда – Торговой.
Новости Днепра про Исчезнувшая гостиница на Липинского в Днепре: ресторан на балконе и официанты в черных фраках (ФОТО)

#image_title

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как она выглядела.

Гостиница находилась на левой стороне улицы. Назывался отель «Континенталь». Открылся в начале 1900-х годов. Особенностью гостиницы был большой балкон – на нем находилась летняя терраса ресторана. Он находился на втором этаже, необычным было то, что балкон поддерживали не столбы или колонны, а кариатиды – по сути своей колонны, но сделанные в виде женских фигур. Они служили декором и одновременно рекламой заведения.

Новости Днепра про Исчезнувшая гостиница на Липинского в Днепре: ресторан на балконе и официанты в черных фраках (ФОТО)

#image_title

Гостиница считалась «первоклассной», находилась в центре города. Номера были обставлены сделанной заграницей мебелью и стоили от 1 до 10 руб в сутки, что по тем меркам довольно дорого. Для сравнения, в среднем в отелях города можно было снять комнату от 0,75 коп до 5 руб в сутки. В гостинице было электрическое освещение, водяное отопление, в каждом номере была ванна комната, а на каждом этаже стоял телефон, которым могли воспользоваться постояльцы.

При ресторане были конюшни. Кучеру постояльца за отдельную плату могли предоставить не только ночлежку в небольшой комнатке, но и стакан пива с бутербродом.

При гостинице был ресторан, где подавали блюда европейской кухни. Посетителям предлагали различные изыски от омаров до устриц и барашков. Гостей обслуживали официанты исключительно мужского пола. Одеты они были в черные фраки.

Гостиницу несколько раз переименовывали. Первый – в 1909 году, тогда она стала называться «Метрополь», второй раз – в 1920 году – тогда ее название сменилось на «Коммерческую». Но несмотря на смену «имен» стоимость номеров тут оставалась прежней – отель был дорогой и очень престижный. В 1943 году во время освобождения Днепра здание гостиницы было сожжено, восстанавливать его не стали.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Исчезнувшая гостиница на Липинского в Днепре: ресторан на балконе и официанты в черных фраках (ФОТО)Українська Новости Днепра про Исчезнувшая гостиница на Липинского в Днепре: ресторан на балконе и официанты в черных фраках (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Нужна помощь: полиция Днепропетровщины разыскивает свидетелей покушения на жизнь мужчины
Новости Днепра
Сегодня 19:45
Нужна помощь: полиция Днепропетровщины разыскивает свидетелей покушения на жизнь мужчины

Преступление произошло 5 июля около 13.00 у озера между селами…

Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, — Генштаб
Новости Днепра
Сегодня 19:15
Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, — Генштаб

Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, а сами…

ВСУ за неделю освободили 14 кв. км территории, — Минобороны
Новости Днепра
Сегодня 18:45
ВСУ за неделю освободили 14 кв. км территории, — Минобороны

Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 4 кв. км…

ФИФА не признала «Днепр-1» правопреемником «Днепра»: некоторые игроки не получат деньги
Новости Днепра
Сегодня 18:38
ФИФА не признала «Днепр-1» правопреемником «Днепра»: некоторые игроки не получат деньги

Дисциплинарный комитет ФИФА не признал "Днепр-1" спортивным правопреемником ФК "Днепр".

Последние новости

Нужна помощь: полиция Днепропетровщины разыскивает свидетелей покушения на жизнь мужчины
Нужна помощь: полиция Днепропетровщины разыскивает свидетелей покушения на жизнь мужчины

Преступление произошло 5 июля около 13.00 у озера между селами Попасное и Надеждовка Новомосковского района.

Сегодня 19:45
3
просмотров
Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, — Генштаб
Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, — Генштаб

Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, а сами успешно атакуют в Запорожской области. Также защитникам удалось уничтожить одно средство противовоздушной обороны оккупантов.

Сегодня 19:15
3
просмотров
ВСУ за неделю освободили 14 кв. км территории, — Минобороны
ВСУ за неделю освободили 14 кв. км территории, — Минобороны

Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 4 кв. км на востоке и на 10,2 кв. км - на юге.

Сегодня 18:45
2
просмотров
ФИФА не признала «Днепр-1» правопреемником «Днепра»: некоторые игроки не получат деньги
ФИФА не признала «Днепр-1» правопреемником «Днепра»: некоторые игроки не получат деньги

Дисциплинарный комитет ФИФА не признал "Днепр-1" спортивным правопреемником ФК "Днепр".

Сегодня 18:38
4
просмотров
В Кривом Роге 11-летний мальчик катался на велосипеде и попал в реанимацию: ребенок в тяжелом состоянии
В Кривом Роге 11-летний мальчик катался на велосипеде и попал в реанимацию: ребенок в тяжелом состоянии

В воскресенье, 9 июля, в Кривом Роге на улице Маршака произошел несчастный случай.

Сегодня 17:57
7
просмотров
В Днепре в прибрежном сквере нашли попугая (ВИДЕО)
В Днепре в прибрежном сквере нашли попугая (ВИДЕО)

Еще один пернатый беглец.

Сегодня 16:56
6
просмотров
В Днепре на Татарской мужчина застрелил собаку: что говорят в полиции
В Днепре на Татарской мужчина застрелил собаку: что говорят в полиции

Сегодня, 10 июля, в Днепре произошел ужасный инцидент.

Сегодня 16:46
5
просмотров
Сбербанк с 1 сентября перестанет выплачивать соцпомощь и пенсию: кого это касается
Сбербанк с 1 сентября перестанет выплачивать соцпомощь и пенсию: кого это касается

С 1 сентября Сбербанк не будет выплачивать пенсии и другие соцвыплаты пенсионерам и ВПЛ.

Сегодня 16:23
8
просмотров
Донором стал 4-летний мальчик: в Украине впервые провели трансплантацию сердца 6-летнему ребенку
Донором стал 4-летний мальчик: в Украине впервые провели трансплантацию сердца 6-летнему ребенку

Операция прошла успешно.

Сегодня 15:43
3
просмотров
В Днепре нетрезвый водитель Nissan совершил ДТП на Набережной Победы: подробности от патрульных
В Днепре нетрезвый водитель Nissan совершил ДТП на Набережной Победы: подробности от патрульных

В воскресенье, 9 июля, на Набережной Победы произошло серьезное ДТП.

Сегодня 15:14
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх