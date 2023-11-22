Как жители Днепра могут оставаться онлайн во время возможных блэкаутов: инструкция

Этой зимой оккупанты снова могут атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить нас без света и посеять панику. Поэтому нужно быть готовым к любым ситуациям, даже к возможным блэкаутам.
Как во время затяжных отключений света оставаться онлайн, рассказал Михаил Федоров, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины.
По его словам, украинские интернет-провайдеры продолжают переходить на энергосберегающие сети и готовиться к возможным отключениям. К сети по технологии xPON, обеспечивающей интернет без света до 72 часов, подключились 158 тысяч новых абонентов.
Советую каждому украинцу уже сейчас позаботиться об энергостойком интернете. Это основа вашей эффективности зимой, – написал Федоров.
Для этого нужно:
Будьте всегда на связи!
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