В Днепре легендарный фонтан в сквере на проспекте Гагарина порос кленами (ФОТО)

Сегодня фонтаны в Днепре можно увидеть на улицах в центре города и на набережной. Раньше их было больше, они функционировали в парках, скверах и во дворах жилых домов. Сегодня от фонтанов остались только чаши, поросшие травой.

Журналисты dnepr.info узнали, как сейчас выглядит один из самых старых фонтанов на проспекте Гагарина в Днепре.

Небольшой сквер на проспекте Гагарина названный в честь подпольщицы Галины Андрусенко появился в начале 1960-х годах, когда шло интенсивное строительство прилегающей территории. В сквере установили бассейн с фонтаном, памятный камень, посадили деревья и установили несколько лавочек. Это было излюбленное место студентов – вместо лекций сюда они приходили есть мороженное, которое продавали у сквера.

В 1990-е годы сквер начал приходить в упадок. Перестал работать фонтан, его частично разрушили. Вместо студентов тут стали собираться любители выпивки. Лавочки сломали, а территория превратилась в свалку веток и мусора.

В 2011 году сквер был реконструирован. Территорию благоустроили – высадили новые деревья, установили лавочки, поставили новый фонтан, который проработал на протяжении нескольких лет, заасфальтировали дорожки.

Сегодня сквер – это небольшой оазис зелени среди проспекта. Лавочки надежно спрятаны в тени, так что любителей посидеть в летнее время в прохладе тут очень много и сложно найти свободное место.

Тут отдыхает не только молодежь, но и люди пенсионного возраста, а также молодые мамочки с колясками. Фонтан, спрятанный под деревом не функционирует, но все еще цел, в чаше растет зелень, которая оригинально переплелась с камнями. Будет ли тут еще когда-нибудь журчать вода – неизвестно.

старое фото: А. Волок. В. Горлов

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