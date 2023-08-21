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  • У Дніпрі легендарний фонтан у сквері на проспекті Гагаріна поріс кленами (ФОТО)

У Дніпрі легендарний фонтан у сквері на проспекті Гагаріна поріс кленами (ФОТО)

Сьогодні 14:29
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Сьогодні фонтани у Дніпрі можна побачити переважно на вулицях у центрі міста та на набережній. Раніше їх було більше, вони функціонували у парках, скверах та дворах житлових будинків. Нині від більшості з цих фонтанів залишилися лише чаші, що поросли травою.

Новости Днепра про У Дніпрі легендарний фонтан у сквері на проспекті Гагаріна поріс кленами (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, як зараз виглядає один із найстаріших фонтанів на проспекті Гагаріна у Дніпрі.

Невеликий сквер на проспекті Гагаріна, названий на честь підпільниці Галини Андрусенко, з’явився на початку 1960-х роках, коли йшло інтенсивне будівництво прилеглої території. У сквері встановили басейн із фонтаном, пам’ятний камінь, посадили дерева та встановили кілька лавок. Це було улюблене місце студентів – замість лекцій сюди вони приходили їсти морозиво, яке продавали біля скверу.

Новости Днепра про У Дніпрі легендарний фонтан у сквері на проспекті Гагаріна поріс кленами (ФОТО)

У 1990-і роки сквер почав занепадати. Припинив працювати фонтан, його частково зруйнували. Замість студентів тут почали збиратися любителі випивки. Лавки зламали, а територія перетворилася на звалище гілок та сміття.

Новости Днепра про У Дніпрі легендарний фонтан у сквері на проспекті Гагаріна поріс кленами (ФОТО)

У 2011 році сквер було реконструйовано. Територію упорядкували – висадили нові дерева, встановили лавочки, поставили новий фонтан, який пропрацював упродовж кількох років, заасфальтували доріжки.

Новости Днепра про У Дніпрі легендарний фонтан у сквері на проспекті Гагаріна поріс кленами (ФОТО)

Сьогодні сквер – це невелика оаза зелені серед проспекту. Лавки надійно заховані в тіні, так що любителів посидіти в літній час у прохолоді тут дуже багато і складно знайти вільне місце.

Новости Днепра про У Дніпрі легендарний фонтан у сквері на проспекті Гагаріна поріс кленами (ФОТО)

Тут відпочиває не лише молодь, а й люди пенсійного віку, а також молоді матусі з дитячими візочками. Фонтан, захований під деревом, не функціонує, але все ще цілий, у чаші росте зелень, яка оригінально переплелася з камінням. Чи буде тут ще колись вода – невідомо.

Новости Днепра про У Дніпрі легендарний фонтан у сквері на проспекті Гагаріна поріс кленами (ФОТО)

старе фото: А. Волок, В. Горлов

 

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